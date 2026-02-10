José Quintana se unirá a los Rockies con contrato de un año

El veterano zurdo José Quintana llegó a un acuerdo por un año con los Rockies, según un informe de Jesse Rogers de ESPN.

El contrato, que aún no ha sido confirmado por el club, tendría un valor de 6 millones de dólares, según Robert Murray de FanSided.

Quintana ha forjado una carrera destacada y sigue siendo un abridor confiable en la parte trasera de la rotación. En su temporada con 36 años de edad con los Cerveceros en 2025, el lanzador colombiano registró una efectividad de 3.96 y un WHIP de 1.29 en 131.2 innings. En tres de las últimas cuatro campañas, ha logrado una efectividad por debajo de cuatro en más de 130 entradas, siendo la excepción su actuación en 2023, cuando lanzó 75.2 episodios con una EFE de 3.57.

Tras tocar fondo en 2021 con la peor efectividad de su carrera (6.43) en 63 innings, parecía que Quintana ya no tenía futuro como abridor de calidad. Sin embargo, logró un segundo aire, acumulando un promedio de carreras limpias de 3.53 en 100 aperturas desde 2022, cifra que lo ubica entre los 40 mejores lanzadores con al menos 300 entradas en ese trecho.

Aun así, hay algunas métricas subyacentes que conviene vigilar en 2026. El porcentaje de ponches de Quintana bajó a 16.0%, su cifra más baja desde su temporada de novato en 2012, cuando tuvo un 14.3%. Además, su FIP fue de 4.81, el más alto de su carrera, y su efectividad esperada (xEFE) de 5.18 fue la peor desde el inicio de la era Statcast en 2015. Con Quintana cumpliendo 37 años antes del Día Inaugural, estos números cobran aún más relevancia.

Con una efectividad de por vida de 3.76 en 2,101.1 innings desde su debut en Grandes Ligas, Quintana ha sido, silenciosamente, uno de los abridores más sólidos del béisbol en la última década. El tiempo alcanza a todos los lanzadores, pero Quintana ha sabido brindar innings de calidad en la parte baja de la rotación de equipos contendientes en años recientes. Considerando su historial, no sería prudente subestimar lo que puede aportar en la próxima temporada.