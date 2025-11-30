CIUDAD DE MÉXICO.- A los 30 años y sin lugar a dudas recuperado al 100%, según su actual desempeño con los Venados de Mazatlán, José Urquidy (2-1, 1.38) iría raudo y veloz al Spring Training 2026 del Big Show.

La recta del pítcher latino con más triunfos en Serie Mundial (3) anda por las nada despreciables 94 millas, lo que aunado a su colmillo largo y retorcido, lo convierte en un candidato natural para organización conocida.

La mala noticia para los Venados es que si el derecho que brilló con los Astros de Houston encuentra acomodo por estos días, ipso facto sería enviado a descansar a casa.

En su última presentación de noviembre, un total de 11,127 aficionados-- la mejor asistencia en el estadio Teodoro Mariscal, después de la jornada inaugural--, vieron a Urquidy ligar su tercera apertura de calidad (6 Ip, 5h, 1c, 1bb, 6k) contra los Tomateros de Culiacán.

LOS Cañeros de Los Mochis, concretamente el mánager Félix Fermín, han apostado en las paradas cortas por el chihuahuense Aarón Lugo (.180, 1, 5), de 24 años y quien llegó a la Liga Arco directo del beisbol universitario estadounidense. En 2025, bateó .265 con 4 jonrones y 33 remolcadas para Houston Cougars, en la NCAA.

Eso nos remonta al lejano ciclo 1974-1975 cuando el mánager de los Naranjeros, Maury Wills, trajo a su hijo Elliot Wills (.244, 2, 21), de 21 años y sin experiencia en la pelota de paga, y los colegas de Hermosillo lo impusieron como Novato del Año, único caso de un extranjero.

“Bump” Wills se proyectó de la LMP a AA de los Rangers de Texas y en 1977 inició una carrera en las Mayores (.266, 36, 302) en que apiló 806 imparables en sólo seis campañas y se robó 196 bases.

UN día como hoy, en 1970- Bob Darwin, Paul Johnson y Héctor Espino conectaron jonrones consecutivos y los Naranjeros de Hermosillo superaron, 12-6, a los Venados de Mazatlán. Darwin tuvo una jornada de tres bambinazos para empatar la marca del circuito.

En 1980 - El relevista de los Dodgers de Los Ángeles, Steve Howe, gana el Premio al del Año de la Liga Nacional, superando al abridor de los Expos de Montreal, Bill Gullickson, y al jardinero Lonnie Smith, de los Filis de Filadelfia. Howe registró un récord de 7-9 con una efectividad de 2.65 y 17 salvamentos.

Hoy es el cumpleaños del canadiense miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Larry Walker. El 1 de diciembre de 1992 murió José Luis Gómez (83), ex bigleaguer sinaloense, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

-“Siempre voy al funeral de los demás, de lo contrario, ellos no vendrán al mío”.- Yogi Berra.

EN seguidillas.- Después de naufragar con los Venados de Mazatlán (.059, 0, 2), el ex ligamayorista Phil Ervin cayó de pie con los Algodoneros de Guasave: .340, un bambinazo y 23 remolcadas en 29 juegos... Ervin rindió un verano más que aceptable en la Liga Mexicana en 2025 a los Pericos de Puebla, promediando .306 con 20 jonrones y 70 impulsadas en 79 cotejos... En una situación inesperada, tratándose de los campeones vigentes, los Charros de Jalisco tendrán noticias este lunes de asueto general en la Liga Mexicana del Pacífico... Ayer alborotaron a sus seguidores en las redes anticipando el arribo de refuerzos, sin entrar en mayores detalles... En las proyecciones rumbo a los playoffs en enero, los Charros saltaron el domingo al diamante de Coloso del Pacífico “Alejo Peralta” de Tepic, eliminados, y eso encendió los focos rojos.