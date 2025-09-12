CIUDAD DE MÉXICO.- A casi dos años de su más reciente actuación en Grandes Ligas, los Tigres de Detroit incorporaron a su róster a José Urquidy, tras larga convalecencia de una lesión en el codo que necesitó la cirugía “Tommy John”.

El derecho, de 30 años y trayectoria de cinco temporadas en las filas de los Astros de Houston (27-16, 1, 3.98), firmó con los Tigres el 8 de marzo de 2025 y fue hasta a principios de agosto cuando empezó su rehabilitación en las menores.

En 10 juegos, 8 como abridor en clase A y AAA, el mazatleco compiló 1-1 y efectividad de 3.20 en 19 innings y dos tercios, 16 ponchados y 5 bases por bolas.

Urquidy no lanza en las Mayores desde el 29 de septiembre de 2023 en que derrotó, 2x1, a los Diamondbacks en Arizona con una labor (6e, 2h, 0c, 2bb, 3k) que no daba lugar a imaginar un brazo lastimado.

Se conoce que, de acuerdo a los planes del mánager AJ Hinch, Urquidy ayudará a su nuevo equipo en el bullpen, un rol que no desconoce. En nueve de sus 79 cotejos en la gran carpa ha sido relevista.

DE vuelta a casa y abajo en la serie final de la Liga Mexicana, 0-2, los Charros de Jalisco están obligados a ganar hoy a los Diablos Rojos para no verse en una situación similar a la de su anterior serie por la corona absoluta, en 1971, cuando se levantaron de un 0-3 contra los Saraperos de Saltillo.

La escuadra más a la mano que superó un 0-2 para celebrar el campeonato fueron los Pericos de Puebla de 2023 sobre los Algodoneros de Unión Laguna.

A pesar de los dos tropiezos en el estadio Alfredo Harp Helú en la capital del país, la de hoy por la tarde en el Panamericano podría resultar la mejor asistencia de los Charros en un juego de la LMB.

El mánager de los monarcas de la zona norte, Benjamín Gil, buscó incentivar a los aficionados y a sus jugadores con desplantes que levantaron polvo en las redes, donde se dieron vuelo insultando al estratega.

Pero es el estilo del ex shortstop que acostumbra hacer alarde de optimismo y confianza, aún estando en la lona. Le ha funcionado en la pelota invernal de sus grandes éxitos—5 títulos--, y en la LMB en los playoffs frente a los Sultanes de Monterrey y Unión Laguna.

UN día como hoy, en 2001: Debido a los ataques terroristas al World Trade Center y al Pentágono, las Grandes Ligas de Beisbol posponen todos los juegos hasta el 17 de septiembre.

Los 91 encuentros cancelados es la mayor cantidad de la temporada regular no disputados desde que la Primera Guerra Mundial obligó a suspender e l último mes de la temporada de 1918.

Se reprogramaron para la semana posterior al fin previsto de la temporada regular, lo que significa que es probable que la Serie Mundial se extienda hasta noviembre por primera vez en la historia.

Mañanitas para Bernnie Williams (57), Alfonso Rivas (29) y Gerardo Carrillo (27). El 13 de septiembre de 2012 murió en Monterrey el ex jugador, manager y buscador de talento, Jack Pierce (63), a causa de una embolia pulmonar.

-“La mayoría piensa con sensibilidad, yo siento con el pensamiento”.- José Saramago.

EN seguidillas.- Los Diablos Rojos van 10-0 en la serie final, contando la de 2014 (4-0) contra los Pericos de Puebla y el año pasado ante los Sultanes (4-0)... Los Charros no ganan a los Diablos Rojos en postemporada desde 1974, en semifinales en las que los pingos se impusieron 4-2. Y la única otra vez en que Jalisco y México se encontraron en playoffs data de 1988 y los Diablos se impusieron por limpia (4-0)... Los Jaguares de Nayarit, que ayer abrieron su tienda oficial en el estadio y un día antes presentaron sus uniformes, sostendrán hoy su primer juego de preparación en Sayulita, una pequeña población turística, enfrentando a una selección del rumbo.