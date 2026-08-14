José Urquidy de vuelta a MLB; Marcelo Martínez sigue brillando

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Medias Blancas de Chicago llamaron a José Urquidy de la sucursal AAA, Caballeros de Charlotte, y de inmediato el mánager Will Venable lo consideró para un relevo en la serie que iniciaron ayer contra los Tigres en Detroit, precisamente, su segundo equipo en Grandes Ligas, tras romper relaciones con los Astros de Houston.

Como abridor el mazatleco compilaba en AAA, 6-4 y efectividad de 3.48 en 17 juegos en la filial de los Piratas de Pittsburgh, Indios de Indianápolis (5-4 y 3.66), mientras que en tres para Charlotte, tenía 1-0 y 2.25 en carreras limpias admitidas.

Incluyendo su breve estadía de 5 juegos este año con los Piratas(0-1, 1, 8.53), Urquidy registra en su trayectoria de siete veranos en el Big Show, 27-17, 2 rescates, pcla de 4.07, 335 chocolates y 102 bases por bolas en 413 entradas y dos tercios y 86 juegos, 70 como inicialista.

MARCELO Martínez (5-2, 1.75) reapareció con una sólida actuación de cuatro hits y una carrera en siete innings, pero no tuvo decisión en la jornada en la que los Dragones de Wei Chuan derrotaron a Rakuten Monkeys, 2x1, en la Liga de Taiwán.

El zurdo, quien no lanzaba desde el 21 de julio, ponchó a siete y su control fue perfecto en su sexta actuación en el año de siete o más innings que, sin embargo, no fue suficiente para su reingreso en el “top ten” porque no tiene el mínimo de entradas trabajadas.

En 13 apariciones y 77 innings y un tercio de su tercera campaña en la pelota de la isla asiática y primera con los Dragones, el nativo de Reynosa, Tamaulipas, ha recetado 49 ponches a cambio de 17 bases por bolas.

PARA los que creían que el estado de Arizona ya no sería escenario de juegos de pretemporada de la Liga Mexicana del Pacífico, luego del fallido proyecto de los Mayos de Navojoa, son tres los torneos agendados en territorio americano.

En Phoenix, los días 25, 26 y 27 de septiembre, con la participación de los Naranjeros de Hermosillo, Yaquis de Ciudad Obregón y Jaguares de Nayarit, además de dos equipos colegiales del rumbo.

En Tucson, la muy tradicional Fiesta Mexicana, del 1 al 4 de octubre, repitiendo los Naranjeros, los Yaquis y los Jaguares, acompañados por Águilas de Mexicali y dos escuadras de universidades locales.

Y en fecha y equipos por confirmarse, en Ontario, California, también preparan un evento con clubes de la Liga Arco y de la zona para poner el movimiento a los paisanos que gustan del beisbol mexicano.

UN día como hoy en 1991 – Don Mattingly, primera base de los Yanquis, es enviado al banquillo y multado con 250 dólares por negarse a cortarse el cabello, que le llegaba hasta los hombros; aun así, los neoyorquinos vencieron a los Reales de Kansas City por 5 a 1.

Dos días después se corta el cabello, y este acaba siendo subastado por 3.000 dólares a beneficio de una organización benéfica infantil. Mattingly no es el único caso: a Steve Farr, Matt Nokes y Pascual Pérez también se les ha comunicado que la longitud de su cabellera infringe la normativa del club.

Estas son las mañanitas para Scott Brosius (60), Óliver Pérez (45) y Felipe González (35). Hoy cumpliría años Carlos “Bobby” Treviño (81), ex bateador del beisbol mexicano y estadounidense que murió el 5 de diciembre de 2018 en Monterrey.

-“Economía del fascismo: una economía donde las grandes corporaciones se quedan con las ganancias, mientras los contribuyentes financian las pérdidas” .- Murray Newton Rothbard.

OBSERVACIONES: De repente Roberto Osuna (1-2, 1.98) ha vuelto a desvanecerse del cuadrante del béisbol japonés, en donde no ha visto acción para los Halcones de Softbank desde que se anotó un “hold” el 5 de agosto y perdió al día siguiente contra los Luchadores de Nippon Ham. Lesionado no está.

Por los mismos rumbos, los herméticos japoneses “escondieron” al novato sinaloense Alexander Armenta, después de dos aperturas en el equipo grande de los Halcones a finales de mayo y principios de junio 2026 y que perdió. Compilaba 0-0 y era de 1.13 en 3 juegos en las menores cuando lo ascendieron.

EN seguidillas.- Ya están los cuatro semifinalistas de la zona norte de la Liga Mexicana: Toros de Tijuana, Caliente de Durango, Sultanes de Monterrey y Charros de Jalisco... En el sur, los mal pensados aseguran que los Guerreros de Oaxaca (3) y los Diablos Rojos (2), que hoy reanudan en la lluviosa capital del país, avanzarán juntos—uno de ellos como “mejor perdedor”--, dejando los otros dos boletos a merced de los Olmecas de Tabasco, Bravos de León, Pericos de Puebla y Piratas de Campeche... Otra certeza a estas alturas es que a los Algodoneros de Unión Laguna, que mordieron el polvo frente a sus “clientes” de las anteriores tres ediciones, los Toros de Tijuana (4-1), ya se les acumuló un año más sin celebrar un campeonato. Ahora son 76, la sequía más larga en la historia del circuito de los 101 años y alrededores.