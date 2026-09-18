José Urquidy debutará hoy con los Filis; terminó la campaña para Duarte y Natera

De pronto el mal fario cayó sobre la legión mexicana en Grandes Ligas. Primero fueron las bajas por asignación para José Urquidy (Medias Blancas), quien seguirá cotizando gracias a su venturoso pasado, ahora con los Filis de Filadelfia, y Ramón Urías (Cardenales).

CIUDAD DE MÉXICO._ De pronto el mal fario cayó sobre la legión mexicana en Grandes Ligas. Primero fueron las bajas por asignación para José Urquidy (Medias Blancas), quien seguirá cotizando gracias a su venturoso pasado, ahora con los Filis de Filadelfia, y Ramón Urías (Cardenales).

Y luego los descartes para lo que resta de la temporada a causa de las lesiones de los sólidos relevistas Daniel Duarte, de los Mets de Nueva York y el novato de los Ángeles de Anaheim, Samuel Natera Jr.

Los Filis contemplan utilizar a Urquidy tan pronto como este viernes como relevo largo en el primer juego de la serie contra los Mets, quienes en días pasados perdieron a su estelar peruano Jesús Luzardo (14-5, 2.87).

En el largo viaje que está por concluir, el mazatleco de 31 años registró 0-1 y 8.53 en cinco relevos con los Piratas de Pittsburgh y 2-1 y 4.37 en seis apariciones, una como abridor, para la patente del sur de Chicago.

Duarte fue aniquilado por una distensión en el isquiotibial en la pierna izquierda, justo cuando mejor lo hacía en el bullpen de los neoyorquinos, de acuerdo a cifras de 2-0, 2 rescates y efectividad de 2.12.

Mientras que al zurdo oriundo de Ciudad Juárez, Chihuahua, su esfuerzo le pasó la factura por segunda vez en menos de un mes con una avería en el antebrazo de su herramienta de trabajo que requirió de 15 días en el taller de reparaciones.

Previamente, entre el 20 y 31 de agosto, Natera, quien compilaba 1-2, 3 salvamentos, 3.10 en carreras limpias admitidas y 48 ponchados en 31 innings y dos tercios, estuvo en la lista de enfermos por espasmos en la espalda.

Sin planes aparentes para el próximo ciclo otoño-invierno, aunque los Mayos de Navojoa lo presumen en su róster de pretemporada, Natera seguramente se recuperará sin problemas para los entrenamientos primaverales.

OBSERVACIONES: Jonathan Aranda (.278, 21, 90) se metió ayer al círculo de los mexicanos con 90 o más impulsadas en una campaña de las Mayores. Vinicio Castilla, Adrián González, Jorge Cantú e Isaac Paredes antecedieron al consistente toletero de los Rays de Tampa Bay, que dispone de 9 encuentros para intentar las 100 que sólo han logrado los primeros tres.

Manuel Rodríguez admitió dos carreras sucias (1.1 e, 2k) en un inning y un tercio, en su segunda salida de rehabilitación en la sucursal AAA de los Rays, Toros de Durham. El yucateco llevaba cuatro apariciones en Grandes Ligas (0-0, 3.86) tras más de un año en el “hule” debido a una lesión y operación en el codo, cuando sintió dolores en la espalda en un relevo contra los Mets de Nueva York el 2 de septiembre.

NO hace mucho lo que se destacaba de Roberto Osuna eran los juegos salvados. En la recta final de la campaña 2025 los japoneses que pagan muy bien al ex biglaguer le cambiaron el rol y ahora se le acumulan sus participaciones en las que mantiene la ventaja antes del noveno inning.

Eso hizo el jueves por segundo día consecutivo en que lanzó el séptimo inning en riguroso orden para obtener su “hold” 22 de 2026, en el triunfo de los Halcones de Softbank sobre los Búfalos de Orix, 7 a 1.

La entrada en blanco redujo su efectividad a 2.70 en 44 cotejos y 43 innings y un tercio. Su capacidad ponchadora ha disminuido en la pelota nipona, pero en la actual temporada ha recetado 41 chocolates a cambio de 9 bases por bolas.

UN día como hoy en 1976- En su último turno al bate en las Grandes Ligas, Frank Robinson —jugador y mánager de los Indios de Cleveland y futuro miembro del Salón de la Fama— conectó un sencillo como bateador emergente contra los Orioles de Baltimore.

En 2001 – Los Rockies de Colorado remontaron una desventaja de 6-0 sufrida en la primera entrada —en la que cometieron cinco errores— y castigaron a Curt Schilling para vencer a los líderes del oeste, Diamondbacks de Arizona, por 10-9, gracias a jonrones consecutivos de Todd Helton y Jeff Cirillo en el fondo del noveno ante Byung-Hyun Kim.

Mañanitas para Cupertino León (47), Kevin Flores (42), Jesús Castillo (36), Ken Singlenton (35) y Vladimir Gutiérrez (31).