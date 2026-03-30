A pesar de aceptar una carrera que resultó sucia, José Urquidy (1 e, 1h, 1c, 1bb) debutó con los Piratas de Pittsburgh salvando la victoria de ayer, 4x3 en 10 episodios, sobre los Mets de Nueva York.

CIUDAD DE MÉXICO._ A pesar de aceptar una carrera que resultó sucia, José Urquidy (1 e, 1h, 1c, 1bb) debutó con los Piratas de Pittsburgh salvando la victoria de ayer, 4x3 en 10 episodios, sobre los Mets de Nueva York. El segundo rescate en la trayectoria del diestro que intenta volver por sus fueros luego de un largo periodo de lesiones que lo sacaron de los Astros de Houston y Tigres de Detroit.

En el décimo, Urquidy obsequió un boleto a Francisco Lindor y permitió un doble productor a Juan Soto, antes de bajar la cortina cuando Nick Yorke se proyectó sobre la barda del jardín derecho para atrapar un largo batazo de Jorge Polanco.

El primer salvado de Urquidy en las Mayores lo consiguió el 28 de agosto de 2023 contra los Medias Rojas de Boston en el Fenway Park. Entonces trabajó 4 capítulos (4h, 1, 2bb, 1lk) en una sacudida de los Astros, 13x5, a los anfitriones.

La dominical fue una productiva jornada para la reducida legión azteca. Jonathan Aranda (.462, 1, 4) aportó tres imparables, incluyendo un doblete (1) y dos impulsadas en seis turnos para el triunfo de los Rays de Tampa Bay a expensas de los Cardenales de San Luis, 11x7. Ramón Urías (.167), de 2-0, por los “Pájaros Rojos”.

Isaac Paredes (.188, 0, 4), quien empezó jugando la segunda base, pegó dos dobles y mandó a la goma a dos en cinco oportunidades, mientras los Astros daban cuenta de los Angelinos de Anaheim, 9 a 7, para empatar 2-2 la primera serie del año.

LOS Padres de San Diego no contemplaron en el arranque en AAA a Alex Verdugo y Tirso Ornelas, al menos para los juegos del fin de semana pasado de los Chihuahuas de El Paso, en la Liga de la Costa del Pacífico.

En el caso de Verdugo, a quien firmaron apenas el 1 de marzo, porque todavía le falta tomar turnos y “timing”, en tanto que el tijuanense ha tenido problemas de lesiones desde su participación en la Liga Mexicana del Pacífico con los Charros de Jalisco.

La franela de los Padres será la segunda en un año para Verdugo, quien duró poco con los Bravos de Atlanta, posterior a sus buenas campañas con los Dodgers de Los Ángeles y Medias Rojas de Boston y la de regular calibre en 2024 con los Yanquis de Nueva York que tuvo recorrido hasta la Serie Mundial que perdieron frente a los Dodgers de Los Ángeles.

UN día como hoy, en 2000. En el Tokyo Dome, los Mets de Nueva York derrotaron a los Cachorros de Chicago en 11 episodios, 5-1, gracias a un grand slam de Benny Agbayani como bateador emergente. Rey Ordóñez cometió un error, poniendo fin a su récord de las Grandes Ligas de 101 juegos consecutivos sin errores como campocorto.

Con un robo de segunda base, Rickey Henderson se unió a Ted Williams como los únicos jugadores de las Grandes Ligas en robar una base en cuatro décadas diferentes. Tim Raines se unirá a este selecto grupo la próxima temporada.

En 2001: El lanzador Dwight Gooden anuncia su retiro. Cuatro veces All-Star y ganador del premio Cy Young, Gooden registró un récord de 194 victorias y 112 derrotas, con una efectividad de 3.51 y 2293 ponches a lo largo de una carrera de 16 temporadas.

Mañanitas para Alex Bregman (32) y Carlos Martínez (42). El 30 de marzo de 1934 nació Jorge Fitch en Navolato, Sinaloa. Destacado shortstop y mánager fue electo al Salón de la Fama del Beisbol Mexicano. Murió el 15 de abril de 2021 en Rosarito, Baja California Norte.

-“Ninguna guerra tiene la honestidad de confesar: yo mato por robar”.- Eduardo Galeano.

EN seguidillas.- Ayer, en AAA, Alejo López, de 4-1 y una empujada con los Rainiers de Tacoma (Seattle) que superaron a los Aces de Reno (Arizona), 9x4... Jared Serna (.250, 0, 0), también de 4-1, en la apretada victoria de Jacksonville (Miami) sobre Rochester (Washington), 4x3...