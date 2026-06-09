José Urquidy, en su mejor momento en AAA de los Piratas

CIUDAD DE MÉXICO.- Con dos victorias consecutivas, José Urquidy (3-3, 4.35) abrirá hoy miércoles por los Indios de Indianápolis (Pittsburgh) contra los Clippers de Columbus, sucursal de los Guardianes de Cleveland, en la Liga de la Costa del Pacífico AAA.

El mazatleco compiló 2-0 y efectividad de 0.69 con 7 chocolates y un boleto en 13 innings frente a los Cachorros de Iowa y San Paul (Minnesota), en un repunte que por ahora lo aleja de la maledicencia nacional que lo descarta para volver a las Mayores.

No es que a los Piratas se les queman las habas por la presencia física del ex estelar de los Astros de Houston, pero es preferible que se encuentre en su mejor forma para en caso de que el mánager bucanero, Don Kelly, requiera de un reemplazo.

ALEJANDRO Kirk se integró ayer a la filial AAA de los Azulejos de Toronto, Bisontes de Buffalo, para continuar su rehabilitación express, luego de participar en tres encuentros en la finca clase A, Dunedin (.222, 1, 1).

La intención es que el tijuanense esté listo para la serie del próximo fin de semana en el antiguo SkyDome (Rogers Centre) como anfitriones de los Yanquis de Nueva York, a no dudar nuevamente detrás del plato desde el inicio.

Lo que falta es saber quién le cederá su lugar en el róster: el veterano Tyler Heineman (.150, 1, 2), buen defensivo que es un out por regla, o el novato Brandon Valenzuela (.252, 7, 16), desatado con el tolete, pero con detalles por pulir en el manejo del pitcheo. Eso dicen los expertos de allá.

LOS Diablos Rojos se dieron el lujo de desprenderse de una de sus contrataciones de postín, el tercera base dominicano Maikel Franco, a quien en caliente engancharon los Olmecas de Tabasco.

El ex ligamayorista que llegó procedente de Japón, no andaba tan peor según números de .272, 11 jonrones y 31 impulsadas. Le pusieron la vara alta acorde a alguien que atizó 130 cuadrangulares en el Big Show.

Además de que en su último juego con los capitalinos, el segundo de una doble cartelera contra los Olmecas en el estadio Alfredo Harp Helú, se encontraba lejos del tercer cojín cuando una pelota que fue a dar a la caseta de los visitantes permitió anotar a Agustín Ruiz, después de pegar un triple con los senderos repletos.

UN día como hoy en 1981 - Pete Rose, de los Filis de Filadelfia, conectó un sencillo en la primera entrada contra Nolan Ryan, alcanzando así los 3630 hits para igualar la marca de Stan Musial en la Liga Nacional. Los Filis vencieron a los Astros de Houston Astros por 5-4 ante más de 57 000 aficionados en el Veterans Stadium.

En 1998- Ismael Valdez lanzó una blanqueada de dos hits y 9 ponches y un hit de Raúl Mondesí impulsó una carrera en el tercer innings para conducir a los Dodgers de Los Ángeles a un triunfo,1x0, sobre los Atléticos de Oakland en Dodger Stadium (27,499). Perdió Kenny Rogers.

Mañanitas para Ken Singleton (79), Floyd Bannister (70), Edgar Alfonzo (59) y Zoilo Almonte (36). El 10 de junio de 1953 nació en Hermosillo quien sería un pitcher de Grandes Ligas, Francisco Barrios. Murió el 9 de abril de 1982 en la capital de Sonora a causa de un infarto.

-“El hombre está condenado a ser libre; porque una vez arrojado al mundo, él es responsable de todo lo que hace”.- Jean Paul Sartre.

TRES de tres: El cátcher César Salaza, colocado para asignación por segunda vez en 2026 por los Astros, optó por regresar nuevamente a AAA con el Sugar Land Space Cowboys. Imposible no pensar en su enésimo ascenso a la gran carpa.

Alek Thomas no ha podido tomar su paso en su recorrido por fincas de los Dodgers en clase Rookie (.083, 0, 0) y en AAA (.211, 1, 5). Por ahora se ve improbable que lo llamen al equipo grande, salvo una emergencia en que se requiera la experiencia del ex jardinero de los Diamondbacks de Arizona.

El utility Alejo López (.273, 1, 9) ha levantado su rendimiento con Tacoma Rainiers, tras lento despegue en la AAA de los Marineros de Seattle. Se recuerda que el oriundo de la Ciudad de México firmó contrato ya avanzado el ciclo.

ENTRE suspensivos.- Inmersos involuntariamente en afanes futboleros, los Charros de Jalisco jugaron anoche un cotejo juego y mañana doble cartelera ante los Acereros de Monclova, en el Panamericano de Zapopan, donde también se ubica el estadio mundialista... A los Diablos Rojos tocarán esos avatares la próxima semana en que recibirán a los Charros de lunes a miércoles y a los Sultanes de Monterrey del viernes 19 al domingo 21 de junio... En Tabasco todavía esperan algo digno de escribir a casa del ex bigleaguer, Luis Cessa (0-1, 9.00), que vuela bajo cuando se suponía que el clima cálido de Villahermosa iba ser su aliado. No ha podido lucir ni en casa ni en gira.