Al salir del juego, Urquidy pasó por una gran cantidad de pruebas, pero los Astros no esperan saber el alcance de la lesión, que dijo que estaba en la parte posterior del hombro, hasta el lunes.

“Me sentí muy bien, solamente un pitcheo que sentí un poco extraño mi hombro y decidí parar para que no sea algo peor... hicimos algunas pruebas ahí (con el médico) y solamente hay que esperar a ver cómo me levanto mañana para ver qué es lo que sigue”, dijo el sinaloense al término del encuentro.

“El doctor me avisará si vamos a una clínica o hacemos la prueba en el estadio, pero todo dependerá de cómo [me sienta cuando] me levante. Es muy reciente y necesito un mínimo de 24 horas para hacer la siguiente prueba. Obviamente si siento molestia no arriesgaré mi físico, voy a tomarme unos días, pero todo dependerá de lunes, martes y miércoles, de cómo me sienta”.