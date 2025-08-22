CIUDAD DE MÉXICO.- Los Tigres de Detroit ven cerca el regreso de José Urquidy (codo), después de cuatro actuaciones cortas en clase A simple, en las que compiló 0-1, efectividad de 1.80, 4 ponches y 0 boletos en cinco episodios.

Y una en la principal sucursal en la Liga de la Costa del Pacífico AAA, Toledo Mud Hens, donde en dos innings cedió un imparable que fue jonrón, ponchó a tres y caminó a tres.

Cuando Urquidy sea convocado al equipo grande, a principios de septiembre, quienes presumen conocer los entretelones del conjunto aseguran que tendrá rol de relevista debido al tráfico de brazos confiables en la rotación del mánager AJ Hinch.

Se sabe que los Tigres firmaron a Urquidy por un año y poco más de un millón de dólares en marzo pasado y que también pactaron una opción para 2026 que, naturalmente, dependerá de los resultados.

OBSERVACIONES: Con los “home team”, alias locales, sureños contra la pared (0-2) y dos visitantes ídem en el norte, reanudan hoy las series de zona de los playoffs de la Liga Mexicana, en su temporada del Centenario que avizora su momento climático.

Irían en “caballo de hacienda” los Diablos Rojos en Puebla y los Guerreros de Oaxaca en Campeche y los Charros de Jalisco y los Sultanes de Monterrey en casa ante los Algodoneros de Unión Laguna y Tecolotes de los Dos Laredos, respectivamente.

UN día como hoy, en 1982: Gaylord Perry, de los Marineros de Seattle, es expulsado del juego por aplicar una sustancia extraña a la pelota. Aunque durante años se ha sospechado que el lanzador derecho cargaba la pelota, es la primera vez que los umpires lo pillan.

En 2000: El presidente de los Dodgers de Los Ángeles, Bob Graziano, se disculpa con una pareja de mujeres a las que se les pidió que abandonaran el Dodger Stadium el 8 de agosto porque se besaron durante un encuentro.

La pareja consideró que la acción de los ocho guardias de seguridad fue discriminatoria, ya que sus amigos, un hombre y una mujer, también se besaron, pero no fueron expulsados.

Hoy festejarán sus natalicios ex legionarios en la pelota mexicana, invierno y verano : John Morris (84), Jerry White (73), Mark Belhorn (51) y Chris Roberson (46). También el jardinero de los Pericos de Puebla, Miguel Guzmán (30).

-“Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces; pero no el sencillo arte de vivir como hermanos”.- Martin Luther King.

EN seguidillas.- No obstante sus buenos oficios en la Liga de Taiwán, Humberto Castellanos (9-5, 2.72) fue enviado a las menores por Brothers CTBC, en un movimiento que le dio un lugar en el roster al debutante lanzador dominicano William Cuevas... En la CPBL sólo hay cabida para tres extranjeros por equipo y nadie escapa de ir a las filiales, conocido que igualmente le ha pasado a Marcelo Martínez (10-5, 2.21), el estelar zurdo de Rakuten Monkeys... Tucson Baseball Team llegó con todo en sus redes sociales con amplia información sobre su debut en la Liga Mexicana del Pacífico, en español e inglés, cual debe... Lo que sigue extrañando es la tardanza para revelar su nombre de batalla, si como dicen sus primeros aficionados, de eso hay para dar y prestar en el rumbo: Sahuaros, Vaqueros, Coyotes, Pimas, etc.