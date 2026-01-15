Anticipando, probablemente, un nuevo revés en las votaciones para el Salón de la Fama de Cooperstown, Alex Rodríguez dijo que ya no le interesa la inmortalidad. Ahora es un hombre feliz en todos los aspectos de la vida.

CIUDAD DE MÉXICO._ Anticipando, probablemente, un nuevo revés en las votaciones para el Salón de la Fama de Cooperstown, Alex Rodríguez dijo que ya no le interesa la inmortalidad. Ahora es un hombre feliz en todos los aspectos de la vida.

“Hoy tengo una vida que no tuve en los primeros 40 años”, declaró Rodríguez. “Si fuera al Salón de la Fama, curiosamente, me sentiría vacío por dentro. Todavía sentiría mucho dolor. Preferiría tener lo que tengo hoy, porque realmente me ayudó a desbloquear mucho del trabajo que necesitaba hacer”.

Rodríguez, cuyas impresionantes cifras (.295, 696 jonrones y 2086 impulsadas) se diluyeron por el dopaje voluntariamente aceptado, se encuentra en las boletas desde 2022 y hasta ahora su mejor recaudación fue la de 2024 (37.1%).

A-ROD, usted lo sabe, es hermano del mismo dolor de Barry Bonds, Roger Clemens, Rafael Palmeiro, Gary Scheffield y varios más que con tremendas cifras han sido ignorados por los periodistas especializados.

El anuncio de los nuevos huéspedes del recinto de los inmortales se hará el próximo martes por la tarde y hasta ayer, de acuerdo a las boletas publicadas, se perfilaba el ex jardinero puertorriqueño Carlos Beltrán para conseguir el 75% de rigor.

OBSERVACIONES: En la Liga Dominicana, los Leones del Escogido están cerca de amarrar el boleto a la serie por la corona con José Urquidy al alza. En su cuarta apertura en el “Round Robin”, el mazatleco lanzó ayer cinco innings (2h, 0bb, 4k) de blanqueo ante los Gigantes del Cibao.

El prospecto chihuahuense, Dylan Jasso. que en invierno ha jugado para los Naranjeros de Hermosillo, hará causa común en 2026 con Jared Serna en las sucursales de los Marlins de Miami. Los Yanquis de Nueva York lo enviaron a Florida después de que bateó .259 con 13 jonrones y 76 impulsadas en la filial AA, Somerset, en 2025.

UN día como hoy, en 1970- Los Tomateros de Culiacán se proclamaron campeones por segunda vez en la Liga Sonora-Sinaloa, doblegando 6x3 a los Cañeros de Los Mochis, en el sexto juego de la serie final.

Respaldado por jonrones de Nicolás Vázquez y Roberto Ortiz, Pedro Ramos se adjudicó la victoria con salvamento de John Morris. Perdió Antonio Pollorena a pesar de un cuadrangular de Aurelio Rodríguez.

Estas son las mañanitas para Delino Deshields (57), Armando Galarraga (44), Brennan Bernardino (34) y Tristón Casas (26).

- “Una mujer debe ser dos cosas: quien ella quiera y lo que ella quiera.” - Coco Chanel.

EN seguidillas.- En Tepic, Nayarit, los agarraron con los dedos de la mano en la puerta la tempranera eliminación frente a los Algodoneros de Guasave en el primer playoffs. Por eso se sacaron la foto oficial después de la estrepitosa caída en cinco encuentros, en el Coloso del Pacífico “Alejo Peralta” y con la mayoría de los jugadores... Sus aficionados dicen en las redes sociales que se les hará eterno el trance de aquí a octubre para la segunda temporada. Ni tanto, el tiempo vuela. Ya aprenderán a sobrellevar la larga espera, como sus cofrades de las demás plazas... Hasta ahora se han subido al pódium de la Liga Arco: Luis Carlos Rivera (Jaguares), Mánager del Año, Ángel Ramírez (Hermosillo), Novato del Año y Matt Foster (Hermosillo), Relevista del Año... Los Cangrejeros de Santurce aventajan 2-0 a los Leones de Ponce en la serie final de la Liga de Puerto Rico Roberto Clemente, pactada a ganar cinco de nueve.

rl4460520@gmail.com