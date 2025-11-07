CIUDAD DE MÉXICO.- Un trámite laborioso—65 lanzamientos en 3 innings—la primera actuación de José Urquidy con los Venados de Mazatlán, cediendo dos hits y dos carreras, una limpia, dos bases por bolas y par de chocolates, suficiente para perder ante Águilas de Mexicali.

La siguiente asignación del bigleaguer agente libre sería martes o miércoles de la próxima semana contra Tucson Baseball Team, en el Teodoro Mariscal, naturalmente, y es probable que intente llegar al menos al quinto inning, que es lo de hoy.

El director de los Venados, Paul Luque Wiley, dijo que la mayoría de las presentaciones del derecho serán en el puerto, y que de estar listo para lanzar en gira, lo haría en plazas cercanas. Esperan del ganador de un anillo de Serie Mundial, unas 10 aperturas.

Urquidy, de 30 años, reapareció en la LMP tras cinco temporadas en el beisbol de Estados Unidos y al no tener a quién rendir cuentas en MLB, llegará hasta donde considere prudente poner a prueba el codo que necesitó la cirugía “Tommy John” en 2024.

CON 43 años y 4 bases robadas en la edición en curso, el tercera base de los Naranjeros de Hermosillo, Agustín Murillo se metió al “top ten” de todos los tiempos. Sumaba 144 estafas, previo a la actividad del viernes.

Desbancó del décimo sitio al ex ligamayorista, Alfredo Amézaga (140), y su próximo objetivo es Cornelio García (151), precisamente, coach de los campeonísimos de la pelota invernal.

El número uno es Matías Carrillo (260), a buen recaudo del propio Murillo y los que vengan en un futuro a largo plazo, como en la mayoría de las marcas de la Liga Mexicana del Pacífico.

UN día como hoy, en 1981- Carlos López conectó tres cuadrangulares en respaldo a serpentina de Rolando Menéndez y Águilas de Mexicali derrotaron, 8x3, a los Venados de Mazatlán, en un juego a 7 innings. En la historia de la LMP, López es el noveno con 3 jonrones en un juego y primero en siete episodios.

En 1998- El jardinero de los Cachorros de Chicago, Sammy Sosa, fue nombrado Jugador Más Valioso de la Liga Nacional. Atizó 66 bambinazos y lideró el circuito en carreras impulsadas con 158, llevando a su equipo a los playoffs.

Hoy cumplen años José Offerman (57), Víctor Álvarez (49), Giancarlo Stanton (36) y Mauricio Tabachnik (36).

-“Quien de verdad sabe de qué habla, no encuentra razones para levantar la voz”.- Leonardo Da Vinci.

EN seguidillas.- En el primer “guiño” a sus “primos hermanos”, Tigres de Quintana Roo, los Jaguares de Nayarit agregaron al cuerpo de coaches, al ex toletero Karim García, quien en espera de una ratificación, todavía es manager de los felinos. Tomó el mando del conjunto de los Valenzuela Burgos en la recta final de la pasada temporada de la Liga Mexicana... Arrancó la Liga Roberto Clemente de Puerto Rico y entre sus novedades está el regreso a la isla del ex receptor, Robinson Cancel, para dirigir a los Senadores de San Juan. Cancel trabajó en la LMP en invierno recientes, como piloto y coach... Ahora es en escenarios cerrados el “tiro” entre los Diablos Rojos y los Sultanes de Monterrey. Es la serie final de la Liga Nacional de Básquetbol en la que son antagonistas la “filial” de los Harp y “Fuerza Regia” del grupo multimedios y José Maíz. También en las duelas los Diablos Rojos van por el bicampeonato, aunque están abajo 2-0.