“Me estoy preparando, estoy entrenando aquí en Mazatlán, preparándome para cuando ya tenga que reportar, todavía no nos han dicho que día tenemos que reportar, normalmente siempre reportamos a mediados de este mes de febrero, pero esta vez no creo que vaya a ser así”, dijo Urquidy.

“Me sigo preparando, me sigo alistando mi brazo, mi cuerpo, para estar bien el día que me tenga que ir, no te puedo decir cuando me voy a ir, ni cuándo va a empezar la liga, desconozco una posible fecha, nadie sabe le fecha de arranque de pretemporada, pero ojalá se pronto, ya sea a finales de este mes o a principios del otro, aunque debemos de continuar con nuestra preparación para el momento que se tenga que reportar.

“Los trainners (Astros) me mandan la rutina en cuanto llego a Mazatlán para sobre ella basarme, la rutina me la hacen ellos y me la hacen llegar a una aplicación que tengo en mi teléfono, llevándola a cabo en el gimnasio y en el campo de beisbol”.