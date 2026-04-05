CIUDAD DE MÉXICO.- José Urquidy ligó su segunda actuación sin permitir carreras, un relevo de dos episodios, para bajar la cortina de la victoria en casa de los Piratas de Pittsburgh, 8x2, sobre los Orioles de Baltimore, que fueron barridos en la serie del fin de semana de tres encuentros,en el PNC Park (11,956).

Urquidy dio el portazo a los Orioles con una labor de un hit, tres chocolates y control perfecto, después de seis sólidos innings de Braxton Ashcraft y uno de Mason Montgomery.

En su presentación con los Piratas, el 29 de marzo contra los Mets en Nueva York, el mazatleco que busca establecerse nuevamente consiguió un salvamento admitiendo una carrera sucia en un capítulo en que fue respaldado por la defensiva para salir avante con un score estrecho (4-3). El domingo necesitó de 31 lanzamientos, 31 strikes.

CONTRARIO a lo que algunos piensan y lo dicen en las redes sociales, Alejandro Kirk no es un cátcher de “cristal”, proclive a las averías físicas, dirían los elegantes. Su inhabilitación por 10 días, debido a una fractura en el pulgar izquierdo, es apenas la tercera de su trayectoria en el Big Show que arrancó en 2020 con los Azulejos de Toronto.

Kirk fue reemplazado en el róster por el sonorense de Hermosillo Brandon Valenzuela, para que por primera vez dos receptores mexicanos sirvan a una misma causa en el mejor beisbol del mundo en una campaña.

Valenzuela, de 25 años, debutó ayer domingo y conectó su primer hits (4-1) en el último de la serie contra los Medias Blancas en Chicago. Se convirtió en el primer estreno nacional en las Mayores en la aún incipiente zafra de 2026 y en el 152 nacido en México.

En 2025 debutaron los lanzadores Alan Rangel, promovido por los Filis de Filadelfia, y Omar Cruz, en la nómina de los Padres de San Diego, así como los jardineros Alejandro Osuna y Tirso Ornelas, con los Rangers de Texas y los Padres, respectivamente.

JONATHAN Aranda (.216, 2, 7) tuvo otra jornada en blanco (4-0), mientras los Rays de Tampa Bay superaron a los Mellizos de Minnesota, 4x1. Va de 14-1 en sus pasados tres juegos y de 30-5 en siete.

Otra: Andrés Muñoz (1-1, 0, 4.50) sigue sin oportunidades de rescate en la actual travesía. El domingo colgó una argolla (1k) a los Angelinos de Anaheim que vencieron a los Marineros de Seattle, 8-7.

Una más: Jarren Durán (.200, 0, 4), se fue de 5-1 y dos empujadas para los Medias Rojas de Boston que cayeron en Fenway Park frente a los Padres de San Diego, 8 a 6.

Y, en la misma jornada, el prospecto del infield Marcelo Mayer (.2008, 1, 3), no tuvo suerte en cuatro viajes, jugando ahora en la segunda base.

UN día como hoy, en 1977: Por segunda vez en nueve años, una nueva franquicia debutó en las Grandes Ligas en Seattle, Washington, los Marineros y perdieron su primer juego de temporada regular en el Kingdome ante Frank Tanana y los Ángeles de Anaheims, 7-0. Joe Rudi batea de 3-4 con un jonrón y cuatro fletados a la goma..

El lanzador perdedor de los Marineros es Diego Segui, quien lanzó en el juego inaugural de los Pilotos de Seattle en 1969, una derrota de 4-3 en Anaheim. Segui es el único jugador que ha jugado tanto para los Pilotos como para los Marineros.

EN 1996: Chan Ho Park, de los Dodgers de Los Ángeles, se convierte en el primer lanzador nacido en Corea del Sur en ganar un juego de Grandes Ligas. Tiró seis innings sin permitir carreras como relevista para llevarse la victoria, 3-1, sobre los Cachorros de Chicago.

-“La mejor almohada es una conciencia tranquila”.- Proverbio alemán.

ENTRE suspensivos.- En AAA: El jalisciense Gerardo Carrillo (2-0, 3.00) se adjudicó la victoria de los Aces de Reno, 3-2, sobre los Isotopos de Albuquerque, lanzando dos innings (2h, 1c, 0bb, 4k), en la Liga de la Costa del Pacífico AAA... Luis Enrique Verdugo (1-0, 5.40) y los Cardenales de Memphis se impusieron a los Tides de Norfolk (Baltimore), 7-3. El mochiteco trabajó un episodio y un tercio en hit, una rayita, tres ponchados y par de boletos...Joey Meneses, quien sólo promedia .200, llegó a 10 impulsadas en seis encuentros con una aportación de 4-2, incluido un doble, una empujadas y otra anotada, para los Aviadores de Las Vegas (Oakland), que derrotaron a Oklahoma City (Dodgers), 9x2... Alejandro Osuna (.243, 1, 5), de 4-1, al caer Round Rock Express (Texas), 1-0, contra los Bravos de Gwinnett... Jared Serna (.120, 0, 0) no ha podido repuntar en la filial de los Marlins de Miami, Jacksonville, que doblegaron 2-0 a Sugar Land Space Cowboys (Houston) y al receptor César Salazar (.200). Serna, de 1-0, 3 bases por bolas y anotada y Salazar, de 4-1.