“Me he sentido muy bien, sano y recuperado de una cirugía. En estos 19 días he trabajado muy duro y listo para mañana, para encarar los juegos de pretemporada. En el primero de ellos me sentí muy bien, y espero seguir mejor mañana, ya que me he preparado muy bien”, dijo López.

De la operación a la que fue sometido, López manifestó que vivió un proceso largo de rehabilitación, pero que todo ha marchado muy bien.

“Lo que tuve fue una cirugía Tommy John, con la que llevo un año de rehabilitación. En el verano (pasado) alcancé a pichar como siete innings, en los que me sentí un poco descontrolado, pero es parte del proceso, porque con el trabajo que he hecho me siento muy bien”, apuntó.