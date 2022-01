“Las exigencias son altas porque es un equipo que debe de ganar. Vengo a trabajar en equipo, vamos a prepararnos para tratar de ganar todos los días. La meta es quedar campeón no sólo dentro del terreno sino en todos los sentidos”, comentó Castro.

Castro ha sido coach en Grandes Ligas (Dodgers de Los Ángeles y Filis) y ha dirigido a los Toros de Tijuana (2015), así como a Yaquis de Ciudad Obregón, Águilas de Mexicali y Naranjeros de Hermosillo, además de la Selección Mexicana.

¿Qué mensaje le manda a los peloteros que estarán con el equipo?

“El mensaje principal es ‘queremos ser campeones’. Lo importante es que todos trabajemos en equipo para poder lograr esa meta que queremos, que es el título”, explicó el nuevo manejador. “Sabemos que no es fácil. Una manera de trabajar con los jugadores es tratar de que todos estén contentos pero algo que me ha funcionado y que he hecho con los muchachos es el respeto, respeto hacia ellos mismos, hacia sus compañeros, hacia el beisbol. Trato de tener buena comunicación con ellos. Es muy importante la comunicación y eso lo tendremos en los Diablos”.

Con este nombramiento se comenzará a trabajar en la construcción del staff de coacheo, en donde se entrevistará a algunos candidatos, manteniendo también a algunos coaches que ya trabajan en la escuadra. De igual manera, se confirmó que Miguel Ojeda se mantiene en la organización como parte del área deportiva.

ESTADÍSTICAS EN MLB

Juegos: 1,103

Turnos al bat: 2,627

Carreras: 253

Hits conectados: 601

Jonrones: 36

Carreras producidas: 234

Bases por bolas: 149

Ponches: 472

Pct de bateo: .229

COMO MÁNAGER

2012-2013: Yaquis de Ciudad Obregón

2014-2015: Águilas de Mexicali

2015: Toros de Tijuana

2018-2019: Águilas de Mexicali

2019: Selección Mexicana Torneo Premier 12 (Preolímpico)

2021-2022: Naranjeros de Hermosillo