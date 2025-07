La superestrella de los Yanquis , Aaron Judge , está acostumbrado a romper barreras con su poder prodigioso, y el sábado no fue la excepción. En la novena entrada de una derrota 5-2 ante los Cachorros , Judge conectó el vuelacerca número 350 de su sensacional carrera, convirtiéndose en el más rápido en alcanzar ese hito por un amplio margen.

“No sé qué decir al respecto. De verdad que está jugando en una liga diferente”, comentó el mánager de los Yanquis, Aaron Boone, sobre Judge. “Lo felicité y le dije que es un número bastante grande en el camino. El hecho de que sea por [casi] 200 juegos, es simplemente un testamento de su grandeza”.

Al principio, Judge se quedó sin palabras y luego habló sobre tener grandes compañeros de equipo durante sus 10 campañas en las Grandes Ligas.

“Habría sido genial si hubiéramos conseguido una victoria hoy si haces algo así”, agregó Judge. “He tenido muchos compañeros de equipo geniales y he estado en algunos buenos equipos. Me han puesto en la mejor posición para salir y rendir al máximo. Es un reconocimiento a todos los compañeros que he tenido a lo largo de los años”.

Es irónico que Judge haya hablado con McGwire a lo largo de los años. Según Judge, no hablaban mucho de beisbol. Empezaron a conversar alrededor del 2020 cuando uno de los hijos de McGwire sufrió una fractura de costilla, una lesión que Judge también sufrió ese año.

“[McGwire] preguntó, ‘¿Cómo te curaste, qué hiciste?’. Le di algunos consejos sobre eso. Hablamos un poco. Ha sido genial a lo largo de los años”, afirmó Judge.

El cuadrangular también fue el número 35 de Judge en la temporada, lo que lo empata en el cuarto lugar de todos los tiempos en bambinazos conectados en la primera mitad de la campaña.

El cañonero de los Marineros, Cal Raleigh, lidera a Judge con 38 este año, y está a uno del récord de MLB de Barry Bonds (39).

(Con información de MLB)