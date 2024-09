CIUDAD DE MÉXICO.- Joey Meneses (.232, 7, 25) solamente tuvo actividad en dos encuentros la semana pasada en la sucursal AAA de los Nacionales de Washington, Alas Rojas de Rochester.

En uno se ponchó cuatro veces y en el otro se fue de 5-3 con un jonrón, un doble, 2 empujadas y 3 anotadas, en un duelo de cañonazos con la filial de los Medias Rojas de Boston, Worcester.

A dos meses y días de que el sinaloense fuera degradado, no hay señales de que los Nacionales lo quieren de regreso, cumpliéndose la “profecía” del mánager Dave Martínez, quien sin el menor rubor, dijo que Meneses estorbaba a los jóvenes que esperaban una oportunidad.

LA Liga Mexicana del Pacífico participa que por primera vez tendrá juegos oficiales fuera de México y será una serie completa entre Águilas de Mexicali y Yaquis de Ciudad Obregón, en Tucson, Arizona, 1, 2 y 3 de noviembre.

Algunos dicen que con esto inicia la internacionalización del circuito de las estaciones otoño-invierno, pasando por alto que eso es una constante desde febrero de 1971 en la Serie del Caribe.

Porque salvo que alguien demuestre lo contrario, que los campeones de liga se presenten en República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, Panamá y Miami, implica lo que supone el término. ¿O no?

UN día como hoy, en 1980—Los Dodgers de Los Ángeles llaman de su sucursal AA, Misioneros de San Antonio, al novato mexicano Fernando Valenzuela, quien eventualmente, tiene un registro de 2-0, un salvado y efectividad de 0.00, 16 ponches y 5 bases por bolas, en 17 innings y 10 juegos.

Las mañanitas de hoy son para Randy Johnson (60), Luis González (29) y Dustin Peterson (30).

**“No se ganan campeonatos jugando a lo seguro. Hay que tomar riesgos y jugar con todo”.- Randy Johnson.

EN seguidillas.- Drew Avans (.251, 7, 42 y 34 robos), jardinero de 28 años clase AAA de los Dodgers de Los Ángeles, reforzará a los Algodoneros de Guasave... Yaquis de Ciudad Obregón, Sultanes de Monterrey y Mayos de Navojoa son los únicos que todavía no abren sus campos de prácticas... Y entre los que ya sudan la camiseta, sólo Tomateros de Culiacán (Óscar Robles), Águilas de Mexicali (Roberto Vizcarra) y Naranjeros de Hermosillo (Juan Castro), trabajan con sus respectivos mánagers... La demora de la LMP para anunciar por dónde se podrán ver las incidencias de su edición 2024-2025 evidencia lo que están batallando para no quedar mal con sus aficionados. Efectivamente, hay vida después de Sky, pero se sospecha que a muchos no les va a gustar.