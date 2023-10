Roberts estuvo presente en el podcast The Show y ahí dio a conocer los planes que tienen los Dodgers para Julio Urías, quien disputó su último juego el 1 de septiembre.

Dave Roberts calificó de “desafortunado” el momento que está viviendo Urías, a quien llegó a conocer en el plano personal.

El mánager confirmó que Julio Urías no lanzará con los Dodgers por el resto del año y su objetivo será que el equipo no pierda la concentración durante los Playoffs de las Grandes Ligas.

“Obviamente, no lanzará para nosotros este año y en cuanto a lo que depara el futuro, no tengo idea. Me entristece que sea un puñetazo para todos y es una de esas cosas que tienes que sentir por toda la situación”.