Como aficionado al futbol, Julio Urías quedó decepcionado con la actuación de México en la pasada Copa del Mundo en Qatar. Ahora, como capitán de la selección mexicana de beisbol, el lanzador de los Dodgers de Los Ángeles quiere que la historia sea distinta para su país en el próximo Clásico Mundial.

La selección mexicana de futbol decepcionó en el Mundial al quedarse fuera en la fase de grupos por primera vez desde 1978, cuando Urías todavía no nacía.

“En lo personal, como atleta y beisbolista esa es una de las razones por las que quiero hacer esto (jugar el Clásico)”, dijo Urías en una video conferencia. “Quiero mostrarle a esa fanaticada que quedó decepcionada que hay más deportes”.

Urías, de 26 años, nació en Culiacán, Sinaloa, donde el beisbol es tanto o más popular que el futbol.

“No estoy en contra del futbol, por el contrario, incluso soy aficionado del América y me encanta. De hecho, crecí viendo futbol”, aclaró el jugador. “Lo que siento es que los jugadores que estamos en Grandes Ligas no es por casualidad, hemos luchado duro por estar aquí y quizá no se reconoce”.