El sinaloense Julio Urías se asoció con la cadena de hamburguesas Jack in the Box para ayudar a combatir el hambre infantil.

El as de Dodgers de Los Ángeles acudió a una caja registradora, repartió autógrafos, se tomó fotografías y entregó comida en el autoservicio en un restaurante Jack in the Box en Inglewood, California, el pasado martes 29 de agosto para servir comida y crear conciencia sobre el programa No Kid Hungry.