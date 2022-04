Durante la última actuación de Urías en pretemporada, el sinaloense no lució exactamente como esperaba Dodgers .

“Lo más importante es que me sentí bien y saludable”, dijo Urías. “Obviamente, los resultados no se vieron, pero me sentí bien y ese es el objetivo, prepararnos para el comienzo (de temporada) en Colorado”.

El pelotero de La Higuerita no había ganado más de cinco juegos en ninguna de sus cinco campañas anteriores y la pasada temporada fue la primera vez para un pítcher de los Dodgers con 20 triunfos desde Clayton Kershaw en el 2014.