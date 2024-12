CIUDAD DE MÉXICO._ Después de firmar con los Dodgers de Los Ángeles, el jardinero Justin Dean (.239, 7, 19) no completará una temporada por primera vez en la Liga Mexicana del Pacífico, desde que rinde para los Cañeros de Los Mochis en 2021-2022.

Se despedirá, precisamente, este jueves en el tercer juego de la serie contra Águilas de Mexicali, en el estadio Chevron de los verdes que perderán a un hombre que crece a la hora de los cañonazos.

Como muchos otros, a Dean se le está yendo el tren que lleva a las Mayores y en 2025 estrenará organización luego de seis años en sucursales de los Bravos de Atlanta (.246, 33, 206 y 212 robos). Tiene 28 años.

EN República Dominicana, luego de algunas semanas de “luna de miel”, el mánager de los Leones del Escogido (20-22), Albert Pujos, andaba en la cuerda floja con su club arrastrando la cobija.

“Si me quieren botar, me voy a mi casa a dormir tranquilo”, dijo Pujols, anticipándose a su primer fracaso y en situación de un ex estelar millonario que trabaja por mero pasatiempo.

En cambio, su ex compañero en los Cardenales de San Luis, el puertorriqueño Yadier Molina, a quien solamente le falta dirigir en México, va muerto de la risa rumbo a los playoffs en el timón de las Águilas Cibaeñas.

UN día como hoy, en 1991: La ex umpire de ligas menores Pam Postema presenta una demanda por discriminación sexual contra las Ligas Nacional y Americana, la Triple-A y la Oficina de Beisbol para el Desarrollo de ampáyers.

En 2002 - Uno de los jugadores más aclamados de Japón, el bateador de 28 años Hideki Matsui (.334, 50, 107), llega a un acuerdo preliminar con los Yanquis de Nueva York por tres años y 21 millones de dólares.

El tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Central japonesa, apodado “Godzila”, rechazó la oferta de cuatro años y 33 millones de dólares de los Gigantes de Yomiuri, predispuesto a jugar en Estados Unidos.

El 19 de diciembre de 1973 nació en Tijuana, José Silva, ex lanzador de Grandes Ligas y coach de pitcheo en el beisbol mexicano.

**”Mi objetivo principal cuando me uní a los Yanquis era ganar el campeonato mundial. Sin duda, ha sido un camino largo y muy difícil, pero estoy feliz de que después de todos estos años hayamos podido ganar y alcanzar el objetivo por el que había venido aquí”.- Hideki Matsui..

ENTRE suspensivos.- El abridor de los Cañeros de Los Mochis, Nick Struck (1-3, 5.91), cayó a 0-3 y 11.66 en carreras limpias en sus pasadas cuatro aperturas... Emanuel Ávila (.202, 0, 8), liberado por los Sultanes de Monterrey que lo habían recibido a préstamo de Culiacán, se reincorporó a los Tomateros... El ex bigleaguer Alex Dickerson (.177, 4, 17) es el único extranjero en el orden al bate de los campeones Naranjeros. Los otros seis de la cuota autorizada son serpentineros, entre ellos, Robert Stock (10-2, 1.60)... Los Acereros de Monclova no contarían para 2025 con el dominicano Ramón Hernández (.313, 22, 71), quien negocia su acceso a la legión extranjera en Japón, según se dice en la LIDOM.

