Justin Turner quemará sus últimos cartuchos en la LMB

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Toros de Tijuana soltaron una “bomba” de 41 años y 140 días y trayectoria de 17 campañas en Grandes Ligas (.283, 201 Jrs., 832 cp) con un perfil de estelar: Justin Turner, el barbado jugador de cuadro que vivió sus mejores momentos con los Dodgers de Los Ángeles entre 2014 y 2022, siendo uno de los artífices en la conquista de la Serie Mundial de 2020.

En total, participó en tres Clásicos de Otoño (.270, 3, 4) en la nómina de los Dodgers, de las cuales perdieron dos, y en 17 series de playoffs, en un balance formidable de .271, 13 jonrones y 42 impulsadas en 87 encuentros de presión garantizada.

En su última aparición en el Big Show, en 2025, Turner bateó .219 con 3 bambinazos y 18 remolcadas en 80 juegos para los Cachorros de Chicago, bordeando la franja del natural declive para el máximo nivel de la pelota. Los Mets de Nueva York (4), Medias Rojas de Boston (1), Azulejos de Toronto (1) y Marineros de Seattle (1), sus otros equipos en la gran carpa.

Turner sería la réplica a los Diablos Rojos del dominicano Robinson Canó. Ambos cuarentones y llenos de pergaminos en MLB, pero que ya no encajan en ningún circuito del béisbol organizado veraniego, léase Japón, Corea del Sur, Taiwán y, desde luego, en las menores.

La contratación de Turner nos recuerda a otro veterano de mil batallas que vino a la Liga Mexicana con más de 40 primaveras, el también dominicano Julio Franco, quien ganó dos cetros de bateo con los Tigres de México a principios del siglo 21 y pudo regresar a Grandes Ligas ya cercano a las 50... A la “Minnie” Miñoso.

Lo anterior no significa que el “vikingo” de Long Beach, California, vaya a quemar la LMB como contratación alfa de la legión extranjera, pero si pone el extra podría lucirse en un entorno donde el número uno en carreras limpias en 2025, Carl Edward Jr., de los Tigres de Quintana Roo, compiló 3.38.

MAJOR League Baseball presume por segundo año consecutivo un incremento entre los jugadores afroamericanos, de un 6% de 2025 a 6.2% en 2026, gracias al programa de desarrollo dirigidos a jóvenes peloteros negros.

La temporada en curso arrancó con 64 bigleaguers de color—así se decía antaño--, 20 de ellos surgidos del mencionado programa, si bien ninguno con la estampa de aquellos guerreros que se abrieron paso a batazo limpio o tirando lumbre desde el montículo.

Pero quien quita y pegan sacando figuras a la Barry Bonds o Ken Griffey Jr en la época moderna o un poco más atrás Hank Aaron, Willie Mays, Reggie Jackson, Willie Stargell, etc., dando la batalla a los que reclutan talento para deportes de rápido acceso, verbigracia fútbol americano y Basquetbol.

UN día como hoy, en 1966 - Ante una multitud de 50.671 personas en el Fulton County Stadium, los Bravos juegan su primer encuentro en Atlanta tras mudarse de Milwaukee. Joe Torre conectó dos jonrones para los locales, pero Willie Stargell arruina la ocasión con un cuadrangular de dos carreras en la decimotercera entrada, guiando a los Piratas de Pittsburgh una victoria de 3-2.

En 1997- El jardinero central de los Leones, Darrel Sherman, atrapó un batazo de José González en el octavo inning, después tira la pelota al público y el umpire Luis Alberto Ramírez decretó entonces un jonrón que provocó una invasión al campo de los aficionados. Cuando se restableció el orden, los Sultanes de Monterrey ganaron 4x0 a Yucatán.

Estas son las mañanitas para Vicente Romo (83), Antonio Osuna (53), Danny García (46), Xorge Carrillo (37), David Reyes (36) y Yadir Drake (36).

El 12 de abril de 1958 nació en Hermosillo Raymundo Torres, jardinero y recio bateador entronizado en el Salón de la Fama del beisbol mexicano en 2012. Murió en un accidente automovilístico el 27 de octubre de 2012 en Mérida.

-“¿Para qué diablos quiere más dinero esta gente, si siempre ha sido pobre?.- Anónimo.

ENTRE suspensivos.- Brandon Valenzuela (Toronto) se convirtió en el sexto cátcher nacido en México que pega un jonrón en Grandes Ligas, detrás de Alejandro Treviño, Gerónimo Gil, Miguel Ojeda, Humberto Cota y Alejandro Kirk. No se volaron la barda: Francisco Estrada, Sergio Robles, Noé Muñoz y Alí Solis, mientras el vigente César Salazar espera una nueva oportunidad... El mencionado líneas arriba,Carl Edward Jr., , busca un regreso al Big Show con los Mets de Nueva York, aunque por ahora viaja en autobús en AAA, asignado a los Jefes de Syracuse... Imparables, los “modestos” Atléticos que juegan en Sacramento van 5-0 en su “tour neoyorquino”. Barrieron a los Yanquis y tienen 2-0 a los Mets. Entre sus triunfos destacan blanqueadas de 1-0 y 4-0, respectivamente, para no dejar sentido a nadie en la gran urbe.