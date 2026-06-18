Justin Turner será la atracción en el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana

El mazatleco José Urquidy (4-3, 4.78) vio interrumpida su buena racha en la sucursal AAA de los Piratas de Pittsburgh. No tuvo decisión, pero ese no sería el camino que lo lleve de vuelta a las Mayores.

CIUDAD DE MÉXICO._ El mazatleco José Urquidy (4-3, 4.78) vio interrumpida su buena racha en la sucursal AAA de los Piratas de Pittsburgh. No tuvo decisión, pero ese no sería el camino que lo lleve de vuelta a las Mayores.

Fue sacudido con siete imparables, incluyendo dos jonrones y seis carreras limpias en cuatro innings por los Cachorros de Iowa. Había ganado tres decisiones consecutivas tirando en gran forma, de acuerdo a una efectividad de 1.00, para los Indios de Indianápolis, en la Liga Internacional.

La campaña de Urquidy ha sido laboriosa y de contrastes, en un total de 11 apariciones y 52 innings y dos tercios, inimaginable cuando lo firmaron en marzo 2026 por un año y 1.5 millones de dólares.

Lejano se ve el fugaz paso del derecho de 31 años por el equipo grande en abril cuando registró 0-1, un rescate y 8.53 en carreras limpias en cinco juegos como relevista y lanzamientos de 92 y 93 millas

EN la actividad diurna de ayer, Isaac Paredes (.234, 10, 36) conectó un hit en cuatro turnos que fue un doble (14), para contribuir en la victoria de los Astros de Houston sobre los Tigres de Detroit, 4-2, ante 33,476 espectadores y espectadoras en el Dakin Park.

Por su parte, Jonathan Aranda (276, 11, 48), bateó de 4-2 y anotó una en derrota de los Rays de Tampa Bay, 5x4, frente a los Dodgers de Los Ángeles en Dodger Stadium que en plena efervescencia futbolera, lució hasta el tope (50,705) a todo sol en el inmueble de las colinas Chávez Ravine.

Aranda, quien se fue de 11-4 en la serie que los Rays perdieron 2-1, ligó su quinto juego impulsadas. No produce desde que mandó a tres a la goma en un triunfo contra los Ángeles de Anaheim, el 12 de junio.

LOS Marineros de Seattle cambiaron la situación de Randy Arozarena. De un lesionado en observación a otro formalmente adscrito a la lista de inhabilitados por al menos 10 días. No se pudo recuperar de una distensión en la corva izquierda.

Fuerte como un roble, es la primera vez desde el 10 de agosto de 2021, cuando cotizaba con los Rays de Tampa Bay, que el toletero cubano-mexicano se ve forzado a abandonar por alguna avería física.

Los Marineros van a extrañar la producción de Arozarena quien es líder del club en promedio (.291), hits (76) y dobles (18), segundo en producidas (33) y primero en robos de bases con 19, además de ser una garantía en el jardín izquierdo.

OBSERVACIONES: A una semana de su regreso de la lista de lastimados, los Azulejos de Toronto devolvieron al taller de reparaciones al veterano Max Schezer (1-4, 10.23), ahora con espasmos en la espalda. En abril, el hombre que el mes próximo cumplirá 42 años, dejó de circular lesionado del antebrazo derecho y tobillo izquierdo. En su única actuación, el 10 de junio, le pegaron con tubo los Filis de Filadelfia.

Concediendo que lo eligieron los aficionados a pesar de su bajo perfil, el ex bigleaguer de los Toros de Tijuana, Justin Turner (.270, 6, 23), era “cincho” para participar en el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana, el 28 de junio en Monterrey. No podían desaprovechar la oportunidad de ponerlo, incluso en el “jonrón derby”.

UN día como hoy, hace 50 años (1976).- El comisionado Bowie Kuhn anula la venta de las estrellas de los Atléticos de Oakland, Vida Blue, Rollie Fingers y Joe Rudi. Kuhn ordena a los jugadores que regresen a Oakland, pero el rencoroso propietario de los Atléticos, Charlie Finley, no permitirá que el mánager Chuck Tanner utilice a ninguno de ellos en un juego hasta el 27 de junio.

El 18 de junio de 2001: Cal Ripken Jr., leyenda de los Orioles de Baltimore, anunció su retiro al final de la temporada, alegando que quería pasar más tiempo con su familia. El dos veces Jugador Más Valioso será recordado por su racha de 2632 juegos consecutivos.

Mañanitas para Andrés Galarraga (65), Tommy Hinzo (62), Sandy Alomar (60) y Tomás Telis (35).