¡Justo a tiempo! Judge rompe su sequía de jonrones con walk-off ante Rays

Fue la tercera victoria por walk-off para los Yanquis esta temporada y el octavo batazo de oro en la carrera de Judge, quien había llegado al domingo en medio de un bache ofensivo de 35-4.

Judge disparó un tablazo de dos carreras ante Kevin Kelly luego de que los rivales del Este de la Liga Americana intercambiaran ceros durante los primeros ocho innings, con Ryan Weathers y Drew Rasmussen brillando ambos a lo largo de siete sólidas entradas.

NUEVA YORK._ Aaron Judge rompió su sequía de 11 juegos sin cuadrangular en el momento perfecto, logrando el cuarto jonrón de oro de su carrera para darle a los Yanquis una victoria de 2-0 sobre los Rays la tarde del domingo en el Yankee Stadium.

La tercera asistencia desde el outfield del año de Cody Bellinger preservó el empate sin carreras en el octavo inning. El jardinero soltó un tiro preciso tras el sencillo de Ryan Vilade al jardín izquierdo, un disparo de un bote hacia la tercera base que retiró al dominicano Junior Caminero.

El antesalista Ryan McMahon aplicó el toque sobre la barrida de Caminero antes de que el corredor emergente Oliver Dunn llegara al plato, algo que fue confirmado tras la revisión. Judge también realizó una atrapada en clavado en el octavo episodio que le robó un hit al mexicano Jonathan Aranda.

Weathers había descrito su apertura anterior como una “mezcla de resultados”, algo que habla de lo bien que ha lanzado en general durante su primera temporada con los Yanquis. Aquella salida de cinco carreras ante los Azulejos había sido su peor del año, y el domingo el zurdo volvió a su mejor forma.

Por quinta vez esta temporada, los Yanquis no recibieron respaldo ofensivo mientras Weathers estaba en el montículo. El zurdo permitió cuatro hits y tres boletos, además de ponchar a cuatro bateadores.

Rasmussen continuó su historial de éxito contra Nueva York. En ocho aperturas de por vida frente a los Yanquis, el derecho posee efectividad de 0.93, con cinco carreras limpias permitidas en 48.1 innings, además de 54 ponches y apenas 10 boletos en esas presentaciones, incluyendo una victoria el 12 de abril sobre los Bombarderos en el Tropicana Field.

(Con información de MLB)