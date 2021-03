Flores fue jugadora de las Ligas Pequeñas, después jugadora de softbol y medallista nacional, ahora forma parte de equipos profesionales, siembre luchando por sus sueños.

“Tenemos que creer en uno mismo siempre para poder luchar por todos nuestros sueños y lograr el objetivo que se tienen en meta, ese sería mi consejo para cualquier persona”, agregó con una sonrisa.

Flores se abrió camino en el beisbol profesional al formar parte del cuerpo técnico de Venados de Mazatlán, donde fue arropada desde su llegada, ahora buscará reafirmar su camino en un mundo catalogado “De hombres” cuando llegue en verano al equipo de Águilas de Veracruz.

“Primero que nada agradecida con el señor ‘Chino’ Valdez por la oportunidad, la verdad fue una experiencia muy bonita, desde chiquita he formado parte del beisbol y es algo que me apasiona, el estar en este ambiente es lo máximo, lo mejor.

“Para mí fue el cumplir el mayor sueño hasta ahorita, de igual forma no fue difícil integrarme, creo que estaba en mi ambiente, sobre todo en el beisbol, que es algo que me apasiona, el ambiente fue lo mejor, todos me arroparon y me apoyaron, aprendí mucho y estoy agradecida ”, explicó la preparadora.

El vivir de manera personal las derrotadas de su equipo, viajar y compartir experiencias con Venados de Mazatlán, ha sido la mejor experiencia para Flores.