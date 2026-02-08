Kershaw, Rizzo y Votto debutarán como analistas de beisbol

La cadena NBC confirmó el regreso de la MLB a su pantalla con un anuncio de impacto: los recién retirados Clayton Kershaw, Anthony Rizzo y Joey Votto se unirán como analistas en la cobertura de la temporada 2026. La noticia se dio a conocer durante la previa del Super Bowl, reforzando la apuesta de la televisora por revitalizar su relación con el beisbol.

Los tres ex jugadores, figuras históricas de la liga, participarán en los programas previos de Sunday Night Baseball y en la cobertura de la ronda de Comodines, tanto en NBC como en Peacock. Según la cadena, su experiencia en el campo aportará una perspectiva fresca sobre jugadores, equipos y estrategias.

Kershaw, tres veces ganador del Cy Young, se retiró el año pasado tras conquistar con los Dodgers su tercer título de Serie Mundial en seis temporadas. Rizzo, recordado por atrapar el último out que dio a los Cachorros el campeonato de 2016, cerró su carrera en septiembre tras 14 temporadas y múltiples reconocimientos defensivos. Votto, ídolo de los Reds, fue MVP de la Liga Nacional en 2010 y se retiró en 2024 tras 17 campañas.

El productor ejecutivo de NBC Sports, Sam Flood, destacó que la cadena busca implementar nuevos conceptos para aprovechar la visión única de cada analista. Además, NBC anunció que Bob Costas y Ahmed Fareed serán presentadores de los programas previos, mientras que los comentaristas de los juegos se darán a conocer próximamente.