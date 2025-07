El club de los 3 mil guillotinados ya es un grupo exclusivo de 20, y Kershaw es solo el cuarto zurdo en lograr la hazaña, uniéndose a CC Sabathia, Randy Johnson y Steve Carlton. Y pudo alcanzar el hito frente a la única afición local que ha conocido durante su carrera en las Mayores.

Con los fanáticos anticipando la historia desde el principio, el camino hacia el hito fue lento. El primer ponche de Kershaw llegó en el tercer inning, contra un ex compañero, el cubano Miguel Vargas, el 12do bateador al que se enfrentó. Aunque Kershaw llegó a dos strikes en ocho de los primeros 11 toleteros, no pudo terminar de liquidarlos. El ponche número 2,999 fue el venezolano Lenyn Sosa para finalizar el quinto. Ambos cayeron abanicando.

“Me encanta lanzar aquí. No lo doy por sentado. ¿Quién sabe cuántos me quedan aquí?”, dijo Kershaw el mes pasado. “Así que voy a disfrutarlo. Es especial cada vez que alguien te anima así. Es bastante especial”.

Kershaw es solo el tercero en abanicar a 3 mil y pasar toda su carrera con un solo club, uniéndose a Walter Johnson (Senadores) y Bob Gibson (Cardenales). Los Dodgers han observado el camino de Kershaw hacia este raro logro desde el principio.

Kershaw ponchó al primer bateador de Grandes Ligas al que se enfrentó cuando debutó a los 20 años el 25 de mayo del 2008. Tomó una batalla de siete lanzamientos, pero Kershaw ponchó a Skip Schumacher de los Cardenales tirándole para la primera “K” de su carrera.

Han pasado más de 17 años desde ese día, y Kershaw se ha consolidado desde entonces como uno de los mejores pitchers de su era. Se une a Justin Verlander de los Gigantes y Max Scherzer de los Azulejos como los otros miembros activos del club de los 3 mil ponches (Scherzer alcanzó el hito como miembro de los Dodgers en el 2021).

Mientras Kershaw se acercaba al logro, varios miembros de los Dodgers se han preguntado si podría ser el último en alcanzar los 3 mil chocolates. Chris Sale de los Bravos (2,528 ponches a los 36 años) y Gerrit Cole de los Yanquis (2,251 ponches, fuera por el resto de su temporada de 34 años debido a una cirugía Tommy John) son los activos más cercanos.

No solo se necesita el arsenal para hacer abanicar a los bateadores, sino que debes hacerlo por muchos años. La longevidad en la carrera que ha llevado a Kershaw hasta este punto se ha convertido en un logro raro por derecho propio.

Kershaw se ha asegurado de que no haya dudas sobre su futuro en Cooperstown. Pero este elusivo logro abre un nuevo debate: ¿Es Kershaw el mejor lanzador en la historia de los Dodgers?

“Honestamente, no puedo hablar de ello”, dijo Roberts. “Creo que para mí, obviamente, Sandy [Koufax] es Sandy, [Don] Drysdale. No he mirado sus números. Pero estamos hablando de 18 años, y la carrera, la trayectoria, es difícil no decir que Clayton es el mejor Dodger de todos los tiempos”.

(Con información de MLB)