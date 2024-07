“Cuando lo sabes, lo sabes, y yo sé que es el momento”, dijo Kiermaier después de la victoria de los Azulejos 6-3 sobre los Rays en el Rogers Centre. “Jugar en este césped todos estos años me ha afectado, pero estoy muy feliz con cómo se ha desarrollado todo, y aún no ha terminado. No sé qué va a pasar conmigo y con el estado de nuestro equipo la próxima semana, pero si estoy en el róster, voy a darlo todo como siempre lo hago”.