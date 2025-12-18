King se queda en los Padres tras acordar por tres años

Los Padres de San Diego llegaron a un acuerdo para retener al derecho Michael King con un contrato de tres años y 75 millones de dólares, según le informó una fuente a Mark Feinsand de MLB.com.

El club no ha confirmado el pacto, el cual incluye opciones del jugador para salirse del mismo tras las dos primeras campañas.

Según una fuente, King recibirá un bono por firmar de 12 millones de dólares, que se le pagara repartido en tres temporadas, y tendrá un salario de 5 millones en el 2026. Luego ganará 28 millones de dólares en el 2027 con una compensación de 5 millones en caso de que decida salirse del acuerdo y un salario de 30 millones en el 2028. Esencialmente, el contrato será por un año y 22 millones de dólares por un año, 45 millones por dos o 75 millones por tres.

No fue sino hasta finales de la temporada del 2023 con los Yanquis que King recibió la oportunidad de abrir consistentemente. Aprovechó al máximo dicha oportunidad, especialmente tras pasar a los Padres en el cambio por el dominicano Juan Soto aquel diciembre. El gran despegue de King llegó durante su campaña de 29 años en el 2024, cuando realizó 30 aperturas para los Padres, lanzó 173.1 innings y tuvo un récord de 13-9 con una efectividad de 2.95 (cuarta en la L.N.), una EFE+ de 139 (tercero) y 201 ponches (quinto). Terminó séptimo en la votación para el premio Cy Young de la Liga Nacional del 2024 y fue seleccionado al segundo equipo All-MLB.

King estaba encaminado a otro sólido año en el 2025, con una efectividad de 2.59 en sus primeras 10 aperturas. Pero luego ingresó a la lista de lesionados por una inflamación en el hombro derecho a finales de mayo y no regresó sino hasta el 9 de agosto. Tras lanzar solo dos innings esa noche, King volvió a la lista de lesionados por otro mes, esta vez por una inflamación en la rodilla izquierda.

King realizó cuatro aperturas más en septiembre, pero registró una efectividad de 5.74, debido en gran parte a una actuación de ocho carreras permitidas contra los Mets el 16 de septiembre. San Diego optó por utilizar a King como relevista en la Serie de Comodines de la Liga Nacional contra los Cachorros, y en su única presentación, en el Juego 3 en el Wrigley Field, ponchó a tres en un inning en blanco.

Después de la temporada, los Padres le extendieron una oferta calificada a King, la cual rechazó.

Desde el momento en que King pasó a la rotación de los Yanquis el 24 de agosto del 2023, hasta la temporada pasada, realizó 53 aperturas en temporada regular y lanzó 285.1 innings. Entre los 90 lanzadores que sumaron al menos 250 entradas durante ese mismo lapso, King ocupó el séptimo lugar en efectividad (2.93), solo detrás de Paul Skenes, Tarik Skubal, Chris Sale, Yoshinobu Yamamoto, Zack Wheeler y Corbin Burnes.

(Con información de MLB)