Los Azulejos de Toronto han recetado al menos 20 turnos en las menores a su cátcher titular, Alejandro Kirk, quien conectó un jonrón en su primer viaje al plato con la sucursal Dunedin, en clase A.

CIUDAD DE MÉXICO._ Los Azulejos de Toronto han recetado al menos 20 turnos en las menores a su cátcher titular, Alejandro Kirk, quien conectó un jonrón en su primer viaje al plato con la sucursal Dunedin, en clase A.

El regreso de Kirk, probablemente para la próxima semana, implica que sobrará una cachucha entre los receptores del elenco canadiense y en rigor al rendimiento de Brandon Valenzuela (.231, 5, 14) y Tyler Heineman (.143, 1, 4), el estadounidense sería el sacrificado.

Pero no se sorprendan si el señalado es el sonorense por su condición de novato y la experiencia detrás del pentágono de Heineman, un veterano de 35 años que a la largo de su carrera ha sido un bateador de poca monta.

LOS Astros de Houston se la volvieron aplicar a César Salazar, colocando al receptor suplente para asignación por segunda vez en la temporada que todavía tiene mucha cuerda cuando aún no se llega a la mitad del extenso calendario.

Salazar es un buen defensivo y su brazo es certero, sacando este año al 50% de los que intentaron un robo, pero en 2026 solamente ha conectado un hit en 18 oportunidades y en su trayectoria batea .189 (74-14) con 10 empujadas y 6 anotadas.

En marzo pasado, Salazar, de 30 años, superó su primera salida del róster para volver a Grandes Ligas, después de hacer méritos en la sucursal AAA, Sugar Land Cowboys. Vamos a esperar a ver cómo le pintan ahora las cosas.

ROBERTO Osuna concedió su primera base por bolas de la temporada en 15 innings, pero salió a flote tirando otro capítulo en blanco, para mantener una ventaja por séptima vez en 2026 y contribuir en la victoria de los Halcones de Softbank, 2x1, sobre los Tigres de Hanshin, en la Liga Japonesa.

Osuna apareció en el octavo rollo, no admitió hits y ponchó a 2 para sumar 16 en 15 innings, mientras reducía su efectividad a 1.20, preparando la entrada de quien lo desplazó como cerrador, Kazuki Sugiyama I(0-{1, 3.60), quien se adjudicó el rescate (8).

También hubo actividad para Alexander Armenta en las menores, posterior a su esperado debut en el equipo grande contra los Gigantes de Yomiuri (2.1 e, 4h, 5c, 3bb, 2k) y en el que no registró decisión.

El jueves, el zurdo nativo de Los Mochis que desde 2023 hace antesala en la sucursal de los actuales campeones, recetó dos argollas con labor de un hit, 2 boletos y 2 chocolates, al imponerse los Halcones a Hanshin, 5 a 4. En tres apariciones y 8 capítulos, Armenta no tiene decisión con 1.13 en carreras limpias, 9 ponches y 4 boletos.

OBSERVACIONES: Un total de 10 ciudades estadounidenses y una de Canadá con equipos en Grandes Ligas serán sedes del mundial de futbol. Sin embargo, MLB no espera un desplome en las asistencias, porque de acuerdo a una encuesta el 66% de los americanos no se interesan por el evento de la patada.

Al contrario, confían en captar gente del “tour” futbolero para sus estadios en Nueva York, Kansas City, Los Ángeles, San Francisco, Atlanta, Houston, Filadelfia, Boston, Miami, Dallas, a 25 minutos del parque de pelota de los Rangers en Arlington, y Toronto.

UN día como hoy, en 2001: Los Medias Rojas de Boston vencieron a los Tigres de Detroit por 4-3 en 18 innings gracias a un jonrón de Shea Hillenbrand que superó el Monstruo Verde. Ganó Tim Wakefield, quien en un episodio no aceptó anotaciones.

El bateador designado de Boston, Manny Ramírez, recibió cuatro bases por bolas intencionales, igualando la marca de la Liga Americana establecida por Roger Maris el 22 de mayo de 1962. Maris lo logró en un juego de 12 episodios. El récord de las Grandes Ligas es de cinco bases por bolas, establecido por Andre Dawson en un desafío de 16 tandas, el 22 de mayo de 1990.