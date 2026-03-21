Kirk y Durán en el 'top-100'; jonrón de Ramón Urías

El receptor de los Azulejos de Toronto, Alejandro Kirk, aparece en el lugar 31 y Jarren Durán en el 95 entre los 100 bigleaguers más destacados, según el departamento de inteligencia y estadística de Major League Baseball.

CIUDAD DE MÉXICO._ El receptor de los Azulejos de Toronto, Alejandro Kirk, aparece en el lugar 31 y Jarren Durán en el 95 entre los 100 bigleaguers más destacados, según el departamento de inteligencia y estadística de Major League Baseball.

La lista la encabeza el japonés de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, cuya reputación fue abollada por la derrota infligida por Venezuela en semifinales del WBC, ronda a la que los nipones no accedieron por primera vez.

Acompañan a Ohtani en el “top ten”: el Yankee, Aaron Judge (2), Bobby Witt (3), Kansas City, Paul Skenes (4), Pittsburgh, Tarik Skubal (5), Detroit, Juan Soto (6), Mets, Cal Raleigh (7), Seattle, Julio Rodríguez (8), Seattle, Ronald Acuña (9), Atlanta, y Gunnar Henderson (10), Baltimore.

LOS Diamondbacks de Arizona no esperan que Luis Urías haga huesos viejos en la filial AAA, Aces de Reno. Ahí lo asignaron tras firmarlo apenas el 16 del mes en curso y confían en que se ponga en forma lo más pronto posible.

Otra: un caso similar el de Alex Verdugo en la nómina de los Padres de San Diego, pero que por su demorado aterrizaje a la pretemporada, tendrá que hacer antesala con los Chihuahuas de El Paso, en la Liga de la Costa del Pacífico (AAA).

Una más: También despegará en AAA el serpentinero jalisciense, Gerardo Carrillo, luego de una efectividad de 1.95 en seis apariciones y 5 innings y dos tercios en el spring training, ganando su única decisión.

Y, a pesar de su baja producción ofensiva en la Toronja, el receptor César Salazar (.158, 0, 1) mantiene intactas sus posibilidades de colarse al róster de los Astros de Houston. El titular indiscutible es el dominicano Yainer Díaz (.095, 0, 1) que tampoco ha prendido en los ensayos.

EN la pretemporada del beisbol japonés, Roberto Osuna puso un cero en la pizarra en un perfecto octavo episodio para ayudar a los Halcones de Softbank a imponerse a los Carpas de Hiroshima, 4x3.

El ex ligamayorista, que ponchó a dos, dejó su Era en 3.68, en seis apariciones, de cara a su quinto verano en la NPB que despegará justo dentro de 7 días, el viernes 27 del mes en curso.

Después de una travesía de lesiones en 2025, Osuna (3-1, 8, 4.15) parece listo para volver por sus fueros en el bullpen de los actuales campeones de la NPB, aunque se anticipa que será como preparador del taponero Kauzuki Sugiyama (3-4, 31, 1.82).

OBSERVACIONES: Ramón Urías (.083, 1, 1) conectó ayer sus primeros dos imparables en el spring training de los Cardenales de San Luis, incluyendo un cuadrangular solitario, en la victoria sobre los Mets de Nueva York, 4-3.

La pretemporada está por concluir y Jonathan Aranda (.292), que el viernes se fue de 3-0 contra los Medias Rojas de Boston, extrañamente no ha impulsado carreras en 10 juegos y 24 turnos para los Rays de Tampa Bay. Su único extrabase es un doble.

Valente Bellozo, invitado fuera de róster de los Rockies de Colorado, se aferra a un clavo ardiendo en el campamento primaveral. El mexicalense tiene 1-0 y 7.11 en carreras limpias en cuatro apariciones, una como abridor.

UN día como hoy, en 1977 - Mark Fidrych, la sensación del pitcheo de los Tigres de Detroit, sufre una rotura de cartílago en la rodilla izquierda. La lesión requerirá cirugía, lo que pondrá fin a su prometedora carrera.

Fidrych, elegido Novato del Año de la Liga Americana en 1976, se hizo famoso a nivel nacional por sus peculiares movimientos y gestos en el montículo, que le valieron el apodo de “El Pájaro”

En 2006: El segunda base Alfonso Soriano se niega a jugar en los jardines con los Nacionales de Washington en lo que se suponía que sería su primer encuentro de exhibición con el equipo. El gerente general Jim Bowden afirma que su adquisición más importante de la temporada baja podría quedar fuera de juego si no acepta cambiar de posición esta semana.