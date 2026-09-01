Kroenke Sports & Entertainment acuerda comprar los Angelinos de Arte Moreno

ANAHEIM._ El mandato de Arte Moreno como propietario de los Angelinos está llegando a su fin, ya que el propietario de los Rams de Los Ángeles del futbol americano de la NFL, Stan Kroenke y su grupo “KSE” ha llegado a un acuerdo para comprar el club, con la transacción prevista para hacerse oficial en el primer trimestre de 2027, pendiente de la aprobación de Major League Baseball.

Termina el período de 23 años de Moreno como dueño desde que compró el club en el 2003. Los Angelinos tuvieron éxito al principio, ganando seis títulos divisionales (2004, 2005, 2007, 2008, 2009 y 2014), pero han tenido dificultades en la última década. No han tenido un récord ganador desde el 2015 y actualmente tienen marca de 53-85 que está empatado como la peor de la Liga Americana.

“Los Angelinos son una franquicia con historia anclada en un gran mercado”, dijo Kroenke en un comunidado. “Esperamos un futuro emocionante con la organización de los Angelinos”.

Ha sido una temporada marcada por cambios para la organización, ya que el presidente del club de larga data, John Carpino, se retiró y fue reemplazado por Molly Jolly, mientras que el gerente general Perry Minasian fue despedido a principios de junio. Los Angelinos contrataron al exgerente general de los Cardenales, John Mozeliak, como gerente general interino y él ayudó a supervisar el Draft y la Fecha Límite de Cambios que los vio canjear a siete jugadores, más una reciente reestructuración en la oficina principal. El contrato de Mozeliak terminará en diciembre, y el ejecutivo ha declarado que no ha decidido si permanecerá con la organización, pero sigue encargado de ayudar a encontrar a un nuevo gerente general.

“La Organización de los Angelinos se complace en anunciar esta transacción con Kroenke Sports & Entertainment”, expresó Moreno por escrito. “La familia Moreno ha tenido el honor de dirigir a los Angelinos durante 23 años y creemos que, con la experiencia y el éxito de KSE, son el mejor próximo propietario para la franquicia. La Organización de los Angelinos espera continuar su compromiso con los aficionados, nuestros empleados, los jugadores y nuestros socios comerciales”.

Kroenke es dueño de los Rams de la NFL y desarrolló el SoFi Stadium y el distrito de Hollywood Park de 300 acres en Inglewood. KSE también es propietario de Denver Nuggets (NBA), Colorado Avalanche (NHL), Colorado Rapids (MLS), Colorado Mammoth (NLL) y Arsenal Football Club (Premier League).

Los Rams ganaron el Super Tazón LVI y son considerados uno de los favoritos para ganar el título nuevamente esta temporada, mientras que los Nuggets ganaron la Final de la NBA del 2023 y la “Avalancha” ganó la Copa Stanley del hockey sobre hielo en el 2001 y el 2022. Los Rapids también ganaron la Copa MLS en el 2010, mientras que el Arsenal ganó el título de la Premier League en el 2025-26.