Kyle Tyler aportará su experiencia ligamayorista a Algodoneros de Guasave

GUASAVE._ El lanzador con experiencia en Ligas Mayores, Kyle Tyler, fue confirmado como la novena firma importada de los Algodoneros de Guasave para la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico, elemento que apenas el año pasado tuvo siete aperturas en el mejor beisbol del mundo con la organización de los Marlins de Miami, por lo que se espera sea pieza fundamental en la rotación de abridores del mánager José “Cheo” Moreno.

Este pítcher derecho de 28 años de edad y 1.83 metros de altura, nativo de Oklahoma, debutó en Grandes Ligas en el 2021 con los Angelinos de Los Ángeles, al siguiente año se mantuvo en la élite del beisbol, pero ahora con los Padres de San Diego, mientras que en el 2024 fue cuando más trabajo tuvo en el big show, luego de participar en ocho duelos, siete de ellos como abridor, con los Marlins de Miami.

Este estadounidense comenzó su paso en las ligas menores en el 2018, en las sucursales de los Angelinos, donde estuvo hasta el 2021, para luego pasar a Padres, Gigantes de San Francisco, Marineros de Seattle, Marlins, Filis de Filadelfia, Orioles de Baltimore y actualmente con Medias Blancas de Chicago, ya que en el 2025 se la ha pasado jugando en el nivel Triple A.

Cerdos de Hierro de Lehigh Valley, Mareas de Norfolk y Caballeros de Charlotte fueron los equipos de Triple A en los que tuvo actividad este 2025, además de un par de aperturas en la Rookie de los Medias Blancas, por lo que en total fueron 28 cotejos en los que lanzó, pero en 14 de ellos lo hizo como abridor, sumando una foja de 5-5 en éxitos y reveses, trabajando por espacio de 100 innings.

Su efectividad fue de 4.68 y un WHIP de 1.45, además de que regaló 36 pasaportes y dejó con la carabina al hombro a 80 enemigos, bateándole los contrarios para .269.

En sus siete años en ligas menores, Kyle Tyler acumula 151 juegos, 90 de ellos como abridor, quien ostenta un récord de 36 victorias a cambio de 26 derrotas, así como una efectividad de 4.31 y un WHIP de 1.31.

Un total de 574 entradas y un tercio son las que ha trabajado en sucursales, en las que ha recetado 548 ponches y ha regalado 220 bases por bola, mientras que los contrarios le batean para un .249. Este serpentinero apenas tendrá su primera experiencia en el beisbol invernal, cuando debute este año con Guasave.

En la Gran Carpa ha trabajado en 15 juegos, siete de ellos como inicialista, registrando una efectividad de 4.31 y un WHIP de 1.50, en 48 innings de labor, además de entregar 25 pasaportes y chocolatear a 33 enemigos.

Además de Kyle Tyler, también Jeff Kinley, Zach Willeman y el cubano Julio Robaina se perfilan como los abridores que tendrá Algodoneros este año, por lo que se espera que todos sean de gran valía en las aspiraciones de ir de nuevo a la postemporada y buscar una vez más el ansiado título.