Los Astros decidieron hacer movimientos y efectivamente entregaron uno de sus abridores. Jake Odorizzi fue enviado a los Bravos de Atlanta por el relevista zurdo Will Smith. La decisión indica que el sinaloense por su experiencia es pieza importante en la rotación de Houston.

“Durante días, pensé, ‘Oh, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Dónde voy a estar? En este momento, me siento más cómodo y estoy muy agradecido de estar aquí en este equipo”, dijo el sinaloense tras el juego ante Boston.

“Estuve atacando la zona de strike, me sentía tranquilo, comunicándome con mi receptor, y lanzando bajito”.

El derecho Rafael Montero dijo que Urquidy estuvo tres días pálido.

“Yo no tuve que ver con eso (broma), pero José no quería hablar con nadie. Luego de enterarse que no iba a ser cambiado hasta cantó y bailó”, dijeron Valdez y García.