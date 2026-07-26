La LMB enviará a puros novatos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La Liga Mexicana se hizo la “occisa” con su colaboración para la selección nacional que buscará refrendar la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana, a partir del 31 de julio.

CIUDAD DE MÉXICO._ La Liga Mexicana se hizo la “occisa” con su colaboración para la selección nacional que buscará refrendar la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana, a partir del 31 de julio.

No soltaron a ninguno de los estelares que los hay entre el barullo de los extranjeros. A cambio cedieron un montón de jóvenes a no dudar talentosos, pero con poco fogueo en verano e invierno.

Los nombres más “familiares” en el róster tricolor echado ayer a las redes, sin el menor recato, son el mánager Víctor Bojórquez, el coach José Luis “Borrego” Sandoval y el jugador de cuadro Italo Mota.

En las redes sociales no hubo críticas mordaces para la LMB, pretextando que su temporada está en la recta final. Contrario a los tiempos de la Liga Mexicana del Pacífico cuando su corto torneo ha coincidido con eventos internacionales.

Entonces sí todos se rasgan las vestiduras, surtiendo a discreción a la “liga regional”, como le dicen, pero cuyos directivos, aún regateando a algunos consagrados, nunca han prestado a puros novatos como ahora el circuito de los 101 años. Ahora sí que... “hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre”.

EL debutante de los Ángeles de Anaheim, Samuel Natera Jr. (1-0, 1, 2.33), solamente ha permitido carreras en dos de sus 17 apariciones en su estreno en Grandes Ligas. El zurdo chihuahuense de 26 años se ha visto colosal ponchando a 29 en 19 innings y un tercio.

Otra: Isaac Paredes (.261, 14, 54), ha conectado hits en 15 de sus pasados 18 juegos, en su mejor momento del año defendiendo la tercera base de los Astros de Houston, donde en los albores de la temporada decían que lo querían cambiar.

Una más: Brandon Valenzuela (.227, 8, 21) está batallando a la ofensiva en julio, según números de .182 (22-4), un cuadrangular y 2 empujadas, alternando con Alejandro Kirk en la receptoría de los Azulejos de Toronto.

Y, perjudicado por las lesiones, el jugador de cuadro Marcelo Mayer (.220, 3, 22) continúa siendo una promesa de los Medias Rojas de Boston que hasta de posición lo cambiaron, del campocorto a la segunda base, para ponerlo a diario.

EL puertorriqueño Carlos Beltrán, el curazoleño Andruw Jones y Jeff Kent vivirán hoy su momento cumbre con su entronización en el Salón de la Fama de Cooperstown. Serán los ex jugadores 282, 283 y 284 y en general, incluyendo mánagers, ejecutivos y ampáyers, el total llegará a 357.

Con Beltrán serán seis los boricuas en el recinto, uno más que la potencia latinoamericana, República Dominicana, uniéndose a Roberto Clemente (1973), Orlando Cepeda (1999), Roberto Alomar (2011), Iván Rodríguez (2017), Iván Rodríguez (2017) y Édgar Martínez (2019) que nació en Nueva York, pero de orgullosos padres de la isla.

Los dominicanos presumen a los ex lanzadores Juan Marichal (1983) y Pedro Martínez (2010), y a los bateadores Vladimir Guerrero (2018), David Ortiz (2022) y el ex tercera base y miembro del círculo de los 3 mil hits, Adrián Beltté (2024).

Un día como hoy en 1976 - Por segundo juego consecutivo, Pete Rose, de los Rojos de Cincinnati, conectó un jonrón abriendo el desafío, su hit número 693 de extrabase, un récord para el club. Rose impulsa a los Rojos a una victoria de 9-3 sobre los Gigantes en San Francisco.

En 1995- Con una carrera sucia en el cuarto inning, los Dodgers de Los Ángeles y su abridor Ismael Valdez vencieron 1x0 a los Bravos de Atlanta y a Steve Avery ante 37,491 aficionados en Dodger Stadium.