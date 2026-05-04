CIUDAD DE MÉXICO.- Después del seminario de gerentes deportivos, el 10 de abril en Guadalajara, la Liga Mexicana del Pacífico no celebró su junta de presidentes en la que iban a hacer oficial el regreso de los Mayos de Navojoa. El anuncio lo hicieron unos días más tarde de la celebración del coloquio de sus operadores en Jalisco, cancelando su reunión ordinaria mensual.

Se supone que las reanudarán en fecha desconocida en el mes en curso cuando publicarán el calendario de la edición 2026-2027 y del cual ayer adelantaron que la temporada arrancará el 13 de octubre con juego único en Zapopan, Jalisco, entre los Jaguares de Nayarit y los bicampeones Charros.

Los otros juegos inaugurales serán, el día 14, los tradicionales que habían suprimido en temporadas recientes: Naranjeros de Hermosillo en Mexicali, Yaquis de Ciudad Obregón en Navojoa, Algodoneros de Guasave en Los Mochis y Tomateros de Culiacán de visita en Mazatlán.

Al día siguiente se pagarán las visitas, incluida la de los Charros al “Coloso del Pacífico Alejo Peralta” de Tepic y del 16 al 18 que es fin de semana, disputarán la primera serie del rol de 68 encuentros.

Los directivos de la Arco todavía tienen pendiente definir el número de extranjeros por equipo que el ciclo anterior fue de 8, que no son nada, en comparación con los 20 (18) de sus cofrades de la Liga Mexicana.

Hay un desacuerdo porque hay propuestas para bajar a 7 como antaño y en una de esas podría decidir el voto de calidad del presidente del circuito que acaba de cumplir un año en el cargo, Salvador Escobar Cornejo.

La LMP toma impulso para el nuevo ciclo que tendrá la particularidad de que llegará a su fin durante la primera semana de febrero de 2027 con la tercera Serie del Caribe consecutiva en México, en Hermosillo, la sede pionera allá por 1974.

LOS Diablos Rojos ya se treparon al liderato de la zona sur que han dominado desde 2024, mientras su legionario extranjero emblema, el dominicano Robinson Cano (.268, 1, 6) , anda muy por debajo de su nivel en la Liga Mexicana. ¿Le estarán pasando la factura sus 42 años?

Otra: Llegó la primera asistencia de solo tres dígitos en la aún incipiente temporada 2026 de la LMB: 569 aficionados y aficionadas en el Centenario 27 de Febrero de Villahermosa, en una cálida tarde dominical en la que los Olmecas apalearon 10-2 a los Bravos de León para ganar su primera serie de la temporada.

Una más: En contraste, en el estadio Alfredo Harp Helú, reportaron dos de más de 20 mil y una de 19 mil 010, en la barrida de los bicampeones a los Guerreros de Oaxaca que dejaron ir dos ventajas de cinco carreras en el noveno inning para morder el polvo en extra innings.

Y, los Guerreros que dirige Roberto Vizcarra regresarán al parque capitalino el próximo fin de semana para recibir a los Piratas de Campeche, a puerta cerrada, al igual que en Querétaro como anfitriones de los Olmecas. El nuevo hogar de los “bélicos” estará listo para el 22 de mayo.

UN día como hoy, en 1975 - Los Atléticos de Oakland despidieron al corredor emergente Herb Washington, poniendo fin a su inusual carrera en las Grandes Ligas que el atleta de pista inició en 1974, una ocurrencia del dueño del equipo, Charlie Finley.

Washington participó en 105 juegos sin batear, lanzar ni defender, consiguiendo 31 bases robadas y 33 carreras anotadas. Prescindieron de sus servicios al día siguiente de que lo pusieron out en un revire a la primera base en un juego contra los Medias Blancas de Chicago.

Estas son las mañanitas para Ron Oester (70), Juan Acevedo (56) y Alejo López (30). Hoy cumplirían años el ingeniero Alejo Peralta y Díaz Ceballos (100) y Óscar “Rápido” Esquivel (94), fallecidos el 9 de marzo de 1997 y el 9 de agosto de 1986, respectivamente.

-“Cualquier mujer que entienda los problemas de llevar una casa está muy cerca de entender los de llevar un país”.- Margaret Tacher.

ENTRE suspensivos.- Tras un arranque en blanco en sus primeros 16 viajes al plato, el campeón de bateo de la LMP en 2025-2026, Eric Filia (.125, 0, 1), se fue de 8-3 con una producida en la serie de fin de semana de los Acereros de Monclova ante los Tecolotes de los Dos Laredos... Cañeros de Los Mochis, Naranjeros de Hermosillo y los nuevos Mayos de Navojoa no han nombrado a sus respectivos managers. Ya ratificaron a Lorenzo Bundy (Culiacán), Luis Carlos Rivera (Nayarit), Óscar Robles (Guasave), Gabriel Álvarez (Ciudad Obregón), Roberto Vizcarra (Mexicali) y, naturalmente, Benjamín Gil (Jalisco), mientras los Venados de Mazatlán designaron a Chris Roberson.