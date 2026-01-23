La LMP insiste en Tucson para 2026-2027

Detrás de José Urquidy, programado para anoche, hoy le toca a Luis Fernando Miranda la encomienda de abrir por los Leones del Escogido en la serie final de la Lidom, contra los Toros del Este.

CIUDAD DE MÉXICO._ Detrás de José Urquidy, programado para anoche, hoy le toca a Luis Fernando Miranda la encomienda de abrir por los Leones del Escogido en la serie final de la Lidom, contra los Toros del Este.

Para el derecho de los Cañeros de Los Mochis sólo hubo una salida en el “round robin” como refuerzo de las Águilas Cibaeñas, pero bastó para crear su incipiente fama por aquellos lugares, tirando seis sólidos innings (2h, 1c, 0bb, 7k) a los Gigantes de Cibao.

El antagonista de Miranda, quien también hace causa común con Matt Foster, será el cubano de los Yaquis de Ciudad Obregón, Odrisamer Despaigne, y tirará bolas y strikes a su coequipero en Los Mochis, el flamante campeón de bateo, Erik Filia.

En la nómina de los Toros también se encuentra el zurdo de los Jaguares de Nayarit, Faustino Carrera, y recién se incorporó el estelar de los Naranjeros de Hermosillo, Wilmer Ríos.

AUNQUE algunos y algunas pretenden conectar lo que pasó en la final de la Liga Mexicana, las cuentas entre los mánagers de los Tomateros, Lorenzo Bundy, y de los Charros, Benjamín Gil, competen exclusivamente a la bitácora de la Liga Arco.

Sin duda, Gil gozaría un eventual triunfo sobre el estadounidense y los guindas, pero la barrida en la Liga Mexicana de los Diablos Rojos a los Charros, es una espina clavada que el ex bigleaguer querrá sacarse en la cancha de la pelota veraniega.

Lo que no se puede garantizar en una actividad como el beisbol en la que es difícil anticiparse a los hechos. En una de esas, Bundy y Gil podrían no volver a encontrarse en una situación como la de septiembre de 2025.

UN día como hoy, en 1972.- Los Algodoneros de Guasave incrementaron a 3-0 su ventaja en la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico, doblegando 5x2 a los Tomateros de Culiacán, con serpentina de Felipe Leal.

En 1979 - El jardinero Willie Mays, considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, es elegido para el Salón de la Fama de Cooperstown. Mays obtiene 409 de 432 votos y se convierte en el decimocuarto hombre en ser elegido en su primer año en la boleta.

Estas son las mañanitas para Alfonso Pulido (69), Cornelio García (60) y Erubiel Durazo (52). El 23 de enero de 1979 nació en Huatabampo, Sonora, Randey Dórame, pítcher que fue prospecto de los Dodgers de Los Ángeles. Murió el 5 de mayo de 2019 en una balacera en un bar de Reynosa, Tamaulipas, a plena luz del día.

-“Si nadie te garantiza el mañana, el hoy se vuelve inmenso”.- Carlos Monsivais.

EN seguidillas.- En Jalisco esperan echar la casa por la ventana al menos en los juegos de sábado y domingo de la serie final. Confían en llenar por primera vez en el ciclo en curso el estadio Panamericano (16,000), donde en una noche de semifinales ante Águilas de Mexicali tuvieron una asistencia de menos de la mitad del aforo... El presidente de la LAMP, Salvador Escobar Cornejo, dijo en Culiacán que una vez concluida la Serie del Caribe, se abocarán a buscar soluciones para el caso “Tucson Baseball Team”. La prioridad es que los ex Mayos de Navojoa finalmente aterricen en Arizona, después de andar a salto de mata en su presentación... Lo que parece descartado es un “turn back”, dirían los bilingües, al sur de Sonora... Los Nacionales de Washington firmaron para ligas menores al cátcher de la doble nacionalidad, Rafael Tres Barrera, quien representó a México en un Premier 12 y que en 2024 debutó en la LMB con los Toros de Tijuana (.258, 6, 31). Entre 2019 y 2022 rindió en el Big Show para los mismos Nacionales (.231, 2, 14).

rl4460520@gmail.com