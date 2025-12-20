CIUDAD DE MÉXICO.- El tercera base de los Astros de Houston, Isaac Paredes, se integró ya a los Naranjeros de Hermosillo para la penúltima serie de fin de semana del rol regular y en la que recibirán a los Venados de Mazatlán.

Será su novena campaña consecutiva en la LMP y cuarta al hilo en la nómina de los Naranjeros, quienes lo adquirieron de Águilas de Mexicali, en una transacción al 3x1, el 13 de noviembre de 2022.

Para tener de su lado a Paredes, los Naranjeros cedieron a los fronterizos al jardinero Norberto Obeso, el jugador de cuadro Walter Ibarra y el lanzador Marcelo Martínez.

Descartado Jonathan Aranda en Ciudad Obregón, con Paredes se cerrará el aterrizaje de bigleaguers mexicanos a la Liga Arco que avizora la recta final de su calendario regular.

Ya se fue José Urquidy tras cumplirle a los Venados, pero se mantienen César Salazar, Alan Rangel y Omar Cruz con los citados Naranjeros, el relevista Daniel Duarte y en gran forma en el bullpen de los Cañeros de Los Mochis y Águilas de Mexicali presentaron a Valente Bellozo, quien se estrenó recetando cinco argollas a los Yaquis de Ciudad Obregón.

LAS siglas LMP han vuelto por sus fueros como animadora de la Serie del Caribe cuando en un plazo fatal de un mes y fracción montarán en Guadalajara, por los rumbos de Zapopan, la de 2026 que la Confederación de Beisbol del Caribe arrebató nuevamente a Venezuela.

Eso implicará dos clásicos consecutivos en casa, después de la gran fiesta en Mexicali, en una emergencia que se ha solventado en dos ocasiones anteriores. Ya se hablará de la tercera al hilo en Hermosillo 2027.

En 1992 y 1993 hubo ruido en la capital de Sonora y en Mazatlán, respectivamente y en 2017 en Culiacán y 2018 en Jalisco, donde en 11 años han creado fama suprema de beisboleros, tras medio siglo de ser una plaza desechable en el verano.

UN día como hoy, en 1993- Los Indios de Cleveland enviaron al torpedero, Félix Fermín, y al primera base Reggie Jefferson a los Marineros de Seattle a cambio del shorstop Omar Vizquel.

En 1998, el mazatleco Antonio Aguilera pegó 5 jonrones en una jornada en la que se fue de 7-7 y su equipo Itzaes de Pisté apaleó 24-7 a los Taxistas de Valladolid, en la Liga Estatal de Yucatán, clase abierta.

El 20 de diciembre de 2024 murió en Oakland el líder en bases robadas de la historia en Grandes Ligas, Rickey Henderson, a los 66 años, a causa de una neumonía.

-“Nunca más el inmenso poder del estado será usado para perseguir a rivales políticos; algo de lo que sé un poco”.- Donald Trump.

EN segudillas.- Después de viajar a Nayarit y ganar dos de tres a los Jaguares, los Naranjeros disputarán sus últimas cuatro series del rol regular en el Fernando Valenzuela, tres de ellas agendadas con antelación y la “visita” a Tucson Baseball Team... Entonces los pupilos de Juan Castro pasarán en casa el climax de la temporada navideña y fin de año como anfitriones de los Venados y Cañeros de Los Mochis, serán “huéspedes” de los ex Mayos de Navojoa y bajarán el telón frente a los Yaquis. Mejor imposible, incluso sin peligro de una saturación, conocido que la gente de Hermosillo tiene cartel de pasar sus mejores momentos en el estadio.