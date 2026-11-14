La LMP se quedará sin su líder de efectividad, Kevin Abel, de Guasave

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Algodoneros de Guasave participan con pesar y afecto que su estelar y líder del “top ten” de la LMP-Banamex, Kevin Abel (2-0, 1.37), se marchará después de su asignación del próximo miércoles contra los Mayos de Navojoa, supuestamente parado por los Rojos de Cincinnati.

Para reemplazarlo anunciaron el regreso de Kyle Tyler, quien estuvo con ellos en 2025-2026 (1-0, 1.83) y que entre 2021 y 2024 lanzó en Grandes Ligas (1-2, 4.31) con los Angelinos de Anaheim, Padres de San Diego y Marlins de Miami.

Los Algodoneros también esperan para la serie ante la tribu al jardinero y primer bate, Drew Avans (.295, 0, 12), quien abandonó la causa con un permiso especial por motivos personales después del encuentro del 8 de noviembre en casa frente a los Naranjeros de Hermosillo.

LOS presidentes de equipos de la Liga Mexicana aprovecharon la obligada asistencia a la ceremonia de entronización de los nuevos miembros del Salón de la Fama en Monterrey para sesionar. La noticia es que todo seguirá igual para la temporada de 2027, desechando la idea del presidente del circuito de un cambio en el formato y un incremento de juegos en el rol regular.

Horacio de la Vega pretendía un regreso al pasado con una temporada de más de 100 fechas y algunas modificaciones en las rondas de playoffs que incluía la desaparición del “mejor perdedor” que afrenta a quienes por eso le daban con todo a la Liga Mexicana del Pacífico, si bien los más recalcitrantes críticos ya se encuentran en otro plano.

Una de las propuestas del titular del circuito y asesores daba pauta a un escenario en el que calificaban 16, con los dos punteros sin jugar en primera ronda y 14 comparsas, siete por zona, naturalmente.

Los que pagan las quincenas de los extranjeros y de los afortunados pocos mexicanos que toman en cuenta calmaron los ímpetus del ex pentatlonista, votando para mantener el calendario de 93 fechas y una postemporada de más de un mes a partir de la segunda semana de agosto con 12 de los 20 equipos avanzando a las series de vencer o morir.

De otros asuntos, volvieron a subir a 20 por equipo la cuota de extranjeros luego de bajarla a 18 y no hubo nada con respecto a supuestos traslados de franquicias—la de los Dorados de Chihuahua era la que más sonaba--, y que fueron caldo de especulaciones. Lo que significa que no habrá una mudanza que eran una constante, desde que los Mansur, José Antonio e hijos, se llevaron la patente de los Rojos del Águila de Veracruz a Nuevo Laredo y Laredo, Texas en 2018.

UN día como hoy en 1966 - El jardinero derecho de los Piratas de Pittsburgh, Roberto Clemente, gana el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Nacional, superando por diez votos al estelar lanzador de los Dodgers de Los Angeles, Sandy Koufax.

Durante la temporada regular, Clemente registró un promedio de bateo de .317, con 29 jonrones y 119 carreras impulsadas. Por su parte, Koufax obtuvo un récord de 27-9, con 317 ponches y una efectividad de 1.73.

En 2001:- Un juez de Minnesota dicta una medida cautelar que ordena a los Mellizos a disputar la totalidad de sus juegos como local e impide a su propietario, Carl Pohlad, vender el equipo a cualquier comprador que pretenda trasladarlo.

Aunque esta resolución será objeto de apelación, resultará difícil lograr que la medida cautelar sea revocada con la suficiente antelación como para permitir la supresión de los Mellizos de cara a una eventual temporada 2002.

Mañanitas para Dwight Gooden (62), Héctor Fajardo (56), Rafael Córdova (32) y Víctor González (31). Hoy cumpliría años Bernardo Calvo (1945- 2025), jugador y manager en el béisbol mexicano.

-“La vida es para gastarla, no para ahorrarla”.- Anónimo.

TRES de tres: Los Cañeros de Los Mochis perdieron por lesiones en días consecutivos a su 1-2 ofensivo: Jayson Bass Jr. (.321, 6, 18) y Yurisbel Gracial (.309, 5, 17). Pero anuncian para la serie en la que recibirán a los Yaquis de Ciudad Obregón, a partir del próximo martes, la presentación del tercera base guante de oro ligamayorista, Ramón Urías.

Omar Cruz, lanzador que en 2025 se estrenó en Grandes Ligas con los Padres de San Diego (0-0, 4.91), se encuentra con los Naranjeros en plena rehabilitación de una operación en la rodilla izquierda que se lastimó mientras rendía en la sucursal AA de los Padres de San Diego, Misioneros de San Antonio (3-2, 1, 345). No tendrá actividad en la temporada en curso.

El pítcher puertorriqueño Jonathan Bermúdez se fue de Mazatlán presuroso para integrarse a su equipo en la Liga Roberto Clemente, Leones de Ponce (0-1, 15.19), sin ganar en la LMP en cuatro aperturas y efectividad de 3.29.

EN seguidillas.- Alexander Armenta solventó sin problemas su debut con los Cañeros de Los Mochis... El zurdo que juega en Japón con los actuales campeones Halcones de Softbank al lado de su paisano Roberto Osuna, se fue a las duchas sin decisión tras permitir dos hits y una carrera limpia en cuatro innings a los Mayos de Navojoa. Ponchó a cuatro y caminó a dos.