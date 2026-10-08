La LMP vuelve a nutrirse de extranjeros de organizaciones de Grandes Ligas

Como en los viejos tiempos, los equipos de la Liga Mexicana del Pacífico están firmando a legionarios extranjeros que pertenecen a organizaciones de Major League Baseball, algunos veinteañeros.

CIUDAD DE MÉXICO._ Como en los viejos tiempos, los equipos de la Liga Mexicana del Pacífico están firmando a legionarios extranjeros que pertenecen a organizaciones de Major League Baseball, algunos veinteañeros.

Por ejemplo, los Tomateros anunciaron ayer a los lanzadores de relevo Seth Shuman, quien en 2026 trabajó en AAA de los Marineros de Seattle (4-0, 1.93) y Nacionales de Washington (5-2, 3.94) y a Tony Rossi, prospecto de los Yanquis de Nueva York que compiló 6-1, 5 rescates y efectividad de 2.22 en A y AA.

Los Guindas ya habían informado sobre el zurdo México americano Alec Gamboa, abridor y relevista que este año registró 1-0, un salvado y 1.91 en las Mayores con los Medias Rojas de Boston.

Por su parte, los Jaguares de Nayarit repetirán a Marco Castañón, jugador de cuadro AAA de los Padres de San Diego (.282, 17, 72) y presentarán a Brandon Karpatgio, un jardinero que en AA y AAA de los mismos californianos bateó .258, 17 bambinazos y 73 remolcadas.

DOS recientes firmas de lanzadores por organizaciones ligamayoristas podrían alterar un poco los planes de los Venados de Mazatlán: José Urquidy con los Piratas de Pittsburgh y Roel Ramírez con los Padres de San Diego.

Ambos acordaron en contratos de ligas menores después de que sus nombres salieron en la lista de convocados para los entrenamientos de los rojos del puerto y a una semana del inicio de hostilidades, cuando menos el texano Ramírez ya debería de haber reportado, como a los Cañeros de Los Mochis su compañero en Toros de Tijuana, Isaac Rodríguez.

Urquidy todavía tuvo movimiento hace poco más de una semana con los Filis de Filadelfia que lo reclutaron en la recta final. Si piensa volver a tener acción en la pelota invernal sería para más adelante, aunque es poco factible con un compromiso pactado en Estados Unidos.

TERMINÓ la temporada regular para Roberto Osuna y los Halcones de Softbank que, al conquistar el título del rol regular de la Liga del Pacífico, esperará unos días para disputar el boleto a la Serie de Japón.

El rival de los actuales campeones de la NPB saldrá de entre los Leones de Seibu y los Luchadores de Nippon Ham, quienes medirán fuerzas en un compromiso a ganar dos de tres desafíos, después de una larga campaña de 140 encuentros.

En una travesía de altibajos en la que no recibió ninguna oportunidad de salvamento, Osuna registró 2-2, 23 “holds” y efectividad de 2.58. Ponchó a 41 y otorgó 9 bases por bolas en 45 entradas y un tercio.

La Serie (Mundial) de Japón está pautada para arrancar el próximo sábado 24 de octubre y el otro “sembrado” para la ronda de “semifinales” son los Tigres de Hanshin, campeones de la Liga Central.

En Taiwán también cayó el telón de un calendario de 120 fechas con el único mexicano en existencia, Marcelo Martínez (5-7, 2.88), que viene de regreso tras de batallar en la parte final con los Dragones de Wei Chuan, quienes no avanzaron a los playoffs.

Martínez quedó lejos de sus primeras dos cosechas, 13-3 y 2.04 y 13-8 y 2.51, en 2024 y 2025 para Rakuten Monkeys, pero su pcla refleja la falta de apoyo en algunas ocasiones de su equipo que llegó penúltimo (55-69).

UN día como hoy, en 1973- los Mets de Nueva York se impusieron 2-1 a los Rojos de Cincinnati para aventajar la serie de campeonato, 2-1, y que eventualmente ganaron los neoyorquinos para ir a su segunda Serie Mundial.

Durante el encuentro hubo una pelea entre Pete Rose y Bud Harrelson luego de una de las clásicas embestidas del pelotero de los Rojos en la segunda base y que enardeció a los aficionados de los Mets.

Para calmar los ánimos y evitar una multa, los Mets enviaron a Willie Mays, Yogi Berra, Tom Seaver, Cleon Jones y Rusty Staub a sofocar los disturbios en las tribunas del jardín izquierdo.

Mañanitas para Jay Gainer (60) y Manny Barreda (38). El 8 de octubre fallecieron Iván Murrell (1945-2006), Luis Tiant (1940-2024) y Whitey Ford (1928-2020).

-“Ningún hombre blanco tiene derecho a ser menos caballero que un hombre de color.- Ty Cobb.