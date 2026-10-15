La lucha entre pitcher y corredor por el control de la base en béisbol

La batalla entre pitcher y corredor comienza mucho antes del intento de robo, porque ambos compiten por controlar la distancia que separa al corredor de la base. El corredor intenta ampliar su lead sin alejarse tanto como para quedar eliminado en un pickoff, mientras el pitcher busca mantenerlo suficientemente cerca para que no pueda arrancar con ventaja. Cada paso adicional que toma el corredor aumenta la presión sobre el pitcher y par.1xbet.com/es reúne diferentes mercados para seguir partidos donde el juego entre lanzamiento y robo de base añade otra capa estratégica.

Las reglas actuales han hecho esa lucha todavía más visible. Con corredores en base, MLB utiliza un pitch timer de 18 segundos, y el pitcher dispone normalmente de 2 disengagements por aparición al plato entre pickoffs y pasos fuera de la goma. Un 3.er intento sigue siendo posible, pero si no consigue el out el corredor avanza automáticamente una base. Además, las bases pasaron de 15 a 18 pulgadas, reduciendo la distancia efectiva entre primera y segunda y entre segunda y tercera en unas 4,5 pulgadas. El pitcher necesita mantener al corredor cerca sin perder concentración sobre el bateador, mientras 1xBet permite explorar opciones deportivas durante una jornada marcada por estos pequeños duelos.