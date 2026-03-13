La mayoría de mexicanos siguen en pretemporada

CIUDAD DE MÉXICO.- Con dos semanas de actividad neta por delante en el spring training, la mayoría de los jugadores mexicanos que acudieron a los campos de entrenamientos de Arizona y Florida permanecen en sus respectivas bases.

Apenas cuatro, entre ellos los seleccionados nacionales, Joey Meneses (Atléticos) y Jared Serna (Miami), que en ausencia fueron enviados a las menores, salieron en la cuerda que a diario se lleva a peloteros que aspiran a una oportunidad.

Eso aleja a Meneses y Serna del róster para el “opening day” del 26 del mes en curso, pero no tanto del equipo grande en los juegos de exhibición, como es el caso de Tirso Ornelas (.273, 1, 1) en el campamento de los Padres de San Diego, donde el tijuanense ha repuntado tras lento despegue.

El prospecto Serna promediaba .273 con un palo de vuelta entera y tres remolcadas, mientras que Meneses sonaba para .400 con un cuadrangular que fue “grand slam”. En el WBC, Meneses bateó .500 con una producida en dos juegos, mientras que a Serna sólo lo requirieron para labores defensivas.

Los otros paisanos asignados a las prácticas alternas son el jugador de cuadro Dylan Jasso (.182, 0, 0) por los Marlins y el pítcher Manuel Castro (1-0 y 7.71) por los Padres de San Diego, ambos al campamento especial para prospectos.

LOS Tomateros de Culiacán ratificaron ayer en el timón a Lorenzo Bundy, agradecidos de su productivo relevo que los metió hasta la serie final y de rebote a la Serie del Caribe. Rindió subcampeonatos por partida doble y eso le valió la repetición.

Con Bundy en el timón en el que entró al quite de Roberto Vizcarra (20-21) el 2 de diciembre de 2025, los Guindas levantaron una cosecha de 19-8 y en la postemporada superaron a los Cañeros de Los Mochis (4-3) y Algodoneros de Guasave (4-0). Sin embargo, fueron barridos en la serie final por los Charros de Jalisco, que también los derrotaron en el juego por el título de la Serie del Caribe.

A unos días de la primera junta de presidentes, tres equipos no han ratificado a sus estrategas—Algodoneros, Cañeros y Tucson—y uno más, los Naranjeros de Hermosillo, buscan sustituto a Juan Castro, quien los dirigió en las pasadas cinco campañas.

UN día como hoy, en 1995 - La Asociación de Jugadores anuncia que no resolverá la huelga si se utilizan jugadores de reemplazo en los juegos de la temporada regular y si los resultados no se anulan.

En 2006: Se juegan dos encuentros de la segunda ronda del primer Clásico Mundial de Béisbol. En el Grupo Uno, en el Angel Stadium, el lanzador Daisuke Matsuzaka permite un hit en cinco innings en blanco, y Japón vence a México por 6-1, poniendo a Estados Unidos en peligro de ser eliminado antes de su próximo cotejo. Eventualmente, los estadounidense quedan fuera después de perder con México, 2-1.

El 14 de marzo de 1960 nació Kirby Puckett, futuro bateador estelar de Grandes Ligas con los Mellizos de Minnesota. Falleció el 6 de marzo de 2006 a causa de un derrame cerebral.

-“Se conoce a la pareja en el divorcio, los hermanos en la herencia, los hijos en la vejez y a los amigos en tiempos difíciles”.- Robin Williams.

TRES de tres: en la moda de tumbar “gigantes”, Italia (4-0) enfrentará este sábado en Houston a Puerto Rico (3-1) y en Florida, el favorito Japón (4-0) va contra Venezuela (3-1), en un choque de trenes en la casa de los Marlins, el LoanDepot Park.

Como dicen ahora, “mensaje” de Benjamín para sus detractores, la mayoría, francamente “villamelones y algunos con ínfulas de managers”: “No lo considero un fracaso... sabíamos que Italia era un equipo mucho más difícil... Les dije a los muchachos que estoy orgulloso de ellos, pelearon hasta el último momento”.

Dando un giro en su proyecto, después de soltar a varios mexicanos, los Sultanes de Monterrey agregaron otro extranjero a su elenco, el receptor venezolano Omar Narvaez con vasta experiencia en Grandes Ligas (.252, 53, 206). Tiene 34 años y el “vo.bo” del nuevo piloto de los regiomontanos, su paisano Henry Blanco.

ENTRE suspensivos.- El jugador de cuadro de doble nacionalidad, Marcelo Mayer (.273, 0, 2), uno de los que le sacaron la vuelta al Clásico Mundial, bateó ayer de 2-2, una impulsadas, otra anotada y dos bases por bolas, para contribuir en la victoria de los Medias Rojas de Boston, 7-6, sobre los Rays de Tampa Bay. Jonathan Aranda se quedó en la banca por los Rays, al igual que Alejandro Kirk, en el triunfo de los Azulejos de Toronto ante los Mets de Nueva York, 6-1. Por los Azulejos, el cátcher Brandon Valenzuela (.286, 0, 0), de 3-0... Se espera que la actividad de los mexicanos se normalice a partir de hoy luego del ajetreo en el WBC que todavía provoca pesadillas.