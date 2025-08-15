Luego de su publicitado debut el pasado fin de semana en Atlanta, oficiando su primera serie completa, la umpire Jen Pawol tendrá que esperar una emergencia en el cuerpo de ampáyers para volver a un diamante de Grandes Ligas.

CIUDAD DE MÉXICO._ Luego de su publicitado debut el pasado fin de semana en Atlanta, oficiando su primera serie completa, la umpire Jen Pawol tendrá que esperar una emergencia en el cuerpo de ampáyers para volver a un diamante de Grandes Ligas.

Así son los primeros pasos de los novatos y ahora una novata en el mejor beisbol del mundo en donde en más de 100 años se supo de pifias garrafales de los jueces, la madre de todas, la de Jim Joyce que le evitó juego perfecto al venezolano Andrés Galarraga en 2010.

El estreno de Pawol llegó mientras los que presumen ver el futuro, con o sin bola de cristal, suponen que no falta mucho para que los umpires de carne y hueso sean desplazados por la galopante tecnología.

Entre tanto, en espera de la segunda llamada al Big Show, Pawol retornó a su trabajo habitual en los últimos años en AAA, en la Liga Internacional y de la Costa del Pacífico.

TRES de tres: Apuntado para un probable regreso a Grandes Ligas en septiembre, el cátcher César Salazar (.229, 5, 16), batea .286 (35-10) con dos cuadrangulares y 7 impulsadas en sus pasados 10 juegos para la finca AAA de los Astros de Houston, Sugar Land Cowboys.

Entre ayer y el miércoles por poco y se registran dos días sin mexicanos nativos en Grandes Ligas. El único en acción fue Alejandro Kirk (.293, 7, 48), de 3-0 el miércoles y de 1-0 el jueves en derrota y triunfo de los Azulejos de Toronto en casa ante los Cachorros de Chicago.

El ex ligamayorista, Humberto Castellanos (8-5, 2.79), abrirá este viernes por CTBC Brothers contra los Guardianes de Fubon, en la Liga de Taiwán. Perdió y no tuvo decisión en sus previas asignaciones.

UN día como hoy, en 1965- Los Tigres de México sumaron su tercer campeonato en la Liga Mexicana encabezando el standing desde el primer día, en un total de 140 juegos. Sacó cuatro de ventaja a los Pericos de Puebla.

En 1975: Earl Weaver es expulsado dos veces por el umpire Ron Luciano. El belicoso—tóxico, le dirían hoy-- mánager de los Orioles de Baltimore fue botado en el primer juego de una doble cartelera y es expulsado de nuevo antes del arranque del segundo.

Mañanitas para Óliver Pérez (44 y Felipe González (34). El 15 de agosto de 1945 nació Carlos “Bobby” Treviño, campeón mundial en Williamsport 1958 y ex bigleaguer. Murió el 5 de diciembre de 2018 en su natal Monterrey.

-“El único hombre que no se equivoca... es el que nunca hace nada”.- Johann Wolfgang Goethe.

EN seguidillas.- Los Diablos Rojos han ganado 12 juegos al hilo en postemporada a partir de 2024: cuatro a los Guerreros de Oaxaca para la épica remontada, cuatro a los Sultanes en la serie final y los cuatro de 2025 a los Leones de Yucatán... El flamante campeón de bateo del rol regular, Carlos Sepúlveda (.395, 2, 51), sólo bateó .167 (12-2), pero aportó a los escarlatas 3 impulsadas y 4 anotadas, además de negociar 4 bases por bolas...Águilas de Mexicali anunció al cubano Yadir Drake, quien vivió un verano de surtido completo en Yucatán (.362, 20, 72). Aunque estuvo discreto en 2024-2025 en la nómina de los Algodoneros de Guasave (.249, 5, 34).

rl4460520@gmail.com