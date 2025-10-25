$!La ofensiva Yaqui se enciende y gana la serie ante Tucson

Con las bases llenas, Víctor Mendoza, que había estado apagado toda la temporada, conectó cuadrangular en un chispazo para poner arriba a su equipo 4-0.

Ambas escuadras armaron rally de 4 rayitas, en la misma primera entrada poniendo la pizarra 4-4 en el inicio del encuentro.

CIUDAD OBREGÓN._ Las ofensivas explotaron esta noche en Ciudad Obregón, resultando más explosiva la de Yaquis que logró concretar 15 carreras para superar a Tucson que anotó en 7 ocasiones.

Por su parte al cierre del mimo primer inning, Tucson anoto una con elevado de José Carlos Ureña y 3 más con doblete de Alexis Wilson, que limpio las colchonetas llevándose por delante a Jesús Fabela, Bobby Bradley y Ramón Mendoza.

Al cierre del tercer capítulo, Tucson anotó tres para ponerse arriba 7-4. Missael Rivera conectó su primer cuadrangular de la campaña con par de compañeros en las bases anotando Ramón Mendoza y Alexis Wilson.

En la apertura de la cuarta tanda, Yaquis empató el encuentro con 7-7 con triplete de Riley Unroe que se encontró las bases llenas mandando a tres de sus compañeros al homeplate.

La apertura del quinto inning trajo devastador rally de 6 para los de Cajeme, lo que los puso arriba en el marcador 13-7 y no conformes con esto, anotaron 2 más en la apertura del sexto rollo para aumentar la ventaja 15-7.

Carlos Tavera recibió 7 anotaciones en 4 entradas de trabajo, poncho a 4 y regaló 3 bases, saliendo del encuentro sin decisión, la derrota se la apuntó Erick Preciado que permitió 5 anotaciones en solo un tercio de trabajo.

La victoria se la apuntó Orlando Lara que trabajó por espacio de 5 completas con 3 ponches y 3 bases por bolas.

Yaquis aseguró la serie al ganar los dos primeros encuentros, esperando que mañana Tucson recupere el partido del honor.