CIUDAD DE MÉXICO.- La obligada presencia de dos equipos mexicanos en la Serie del Caribe 2026 que arranca mañana asegura que al menos uno estará en las semifinales que se disputarán el jueves seis de febrero.

En 1974, en Hermosillo, la única otra ocasión que participaron dos clubes de la Liga Mexicana del Pacífico, el standing a rol corrido quedó así: Caguas (Puerto Rico), 5-1, Ciudad Obregón (3-3), Licey (República Dominicana), 3-3, y Mazatlán (2-4).

Dos de los triunfos de los Yaquis fueron sobre los Venados, pero éstos derrotaron a los Tigres de Licey que dirigía Tom Lasorda y a los campeones Criollos con una blanqueada de 9 innings del entonces prospecto, Eleno Cuen.

DESPUÉS de 10 inviernos en la Liga Mexicana del Pacífico, el cubano Yadier Drake tendrá la oportunidad de jugar en su primera Serie del Caribe como agregado de los Tomateros de Culiacán. El jardinero y primera base, de 35 años, bateó .274 con 8 jonrones y 45 producidas en 67 juegos con Águilas de Mexicali.

Drake estaría a la medida de las expectativas de los renovados guindas que buscan convertirse en el primer equipo mexicano con tres coronas, justo a 30 años de obtener la primera en Santo Domingo, República Dominicana, superando al “dream team” de los anfitriones.

Aquél plantel dirigido por Francisco “Paquín” Estrada que derrotó dos veces a los dominicanos y a su mánager estadounidense que ahora es famoso y futuro inmortal del salón de Cooperstown, Terry Francona, actual piloto de los Rojos de Cincinnati.

Esos Tomateros que tenían en sus filas a un Benjamín Gil a todo lo que daba y a quien hoy llevan la contraria en su afán por ganar su primer clásico caribeño como timonel, luego de ser barridos y regados en la reciente serie final.

PARA los que piensan que los invitados Federales de Chiriquí (Panamá) serán un “flan”, entérense que vienen por su cuarta participación y que en 2024 en Miami, empataron el primer lugar con los Tiburones de la Guaira, con 5-1, antes de caer en semifinales frente a los Tigres de Licey.

La novena del país del famoso canal igualmente llegó a semifinales en 2021 en Mazatlán, donde fueron frenados por las Águilas Cibaeñas y tuvieron en sus filas a un refuerzo sorpresa, el local Walter Silva.

Los Federales no calificaron en Caracas 2023, sufriendo una decisiva derrota contra los Cañeros de Los Mochis, 2x1, que dicho sea de paso, lideraron la tabla (5-1), pero perdieron en semifinales con el Licey.

UN día como hoy, en 1982- Un elevado de sacrificio de Héctor Espino mandó al plato la carrera que rompió empate en el inning 10 y los Naranjeros de Hermosillo se impusieron a Águilas de Mexicali, 6x5, para obtener su octavo campeonato.

Estas son las mañanitas para Nolan Ryan (79), Víctor Bojórquez (52 y Amadeo Zazueta (40). El 31 de enero de 1919 nació Jackie Robinson, el primer jugador negro en Grandes Ligas en 1947. Falleció el 24 de octubre de 1972.

-“Ten cuidado con la gente cuyas palabras no coinciden con las acciones”.- Anónimo.

OBSERVACIONES: El ex bigleaguer Sergio Romo, será el encargado de lanzar la primera bola del juego de inauguración, mañana, y en el que los Charros enfrentarán a los Leones del Escogido. El taponero estuvo en cuatro inviernos en Jalisco, incluso en 2018-2019, cuando se coronaron.

Carlos Sepúlveda batea de 11-4 (.390) con dos impulsadas, dos anotadas y tres bases por bolas para los Navegantes de Magallanes en la serie final de Venezuela que hoy reanudan y en la que están 2-1 sobre los Caribes de Anzoátegui.

EN seguidillas.- Dos debutantes más en la Serie del Caribe serán los relevistas de los Algodoneros de Guasave, Norman Elenes, en el bullpen de los Tomateros, y el México americano Jeff Ibarra con los campeones Charros... El sinaloense compiló 2-0 y 2.36 en 32 apariciones y el californiano se la pasó todo el ciclo recetando ceros, un total de 27 en 39 juegos, con un par de victorias, 11 “holds” y 22 ponchados... Se espera un lleno en el Panamericano, cuya capacidad es para 16 mil espectadores. En la final de 2024-2025 hubo sobrecupo y se supo de una multa y amonestación, impensable ahora. Que haya relajo, pero con orden, dirán las autoridades.