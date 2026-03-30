Lance McCullers firma su apertura más larga en más de 3 años y Astros gana

HOUSTON._ Su primera pretemporada saludable en cinco años se transformó en una primavera prometedora para el veterano derecho de Astros, Lance McCullers Jr., cuya velocidad aumentaba junto con su optimismo a medida que se acercaba el inicio de la temporada regular.

Sin embargo, McCullers tuvo que esperar su turno detrás de Hunter Brown, Mike Burrows, el dominicano Cristian Javier y Tatsuya Imai, quienes tomaron la bola ante los Angelinos durante el fin de semana. Ninguno logró completar seis innings, lo que puso presión temprana sobre el bullpen y dejó a Astros necesitando algo extra de McCullers.

McCullers respondió con la apertura más larga y sólida de Astros en sus primeros cinco juegos la noche del lunes, y la más extensa de su parte en más de tres años, al limitar a Medias Rojas a una carrera y cuatro hits en siete episodios, con nueve ponches, en una victoria de 8-1 en el primer juego de la serie en el Daikin Park.

Fue su salida más larga desde el 21 de septiembre de 2022 en Tampa Bay, cuando también trabajó siete innings.

McCullers realizó 96 pitcheos, 63 en strike, y generó 17 swings en blanco, incluyendo al emergente Masataka Yoshida con una curva de 81.1 mph en su último lanzamiento de la noche. Caminó hacia el dugout levantando los puños y se quitó la gorra en señal de agradecimiento ante la ovación de pie.

Astros sumaron su tercera victoria consecutiva respaldados por jonrones del cubano Yordan Álvarez en el tercer inning, el novato Brice Matthews en el quinto y el venezolano José Altuve, quien conectó su primer y segundo jonrón de la temporada en una actuación de cuatro hits.

McCullers, en el último año de un contrato de cinco años y 85 millones de dólares, regresó a la acción el año pasado tras una ausencia de dos años y medio y registró una efectividad de 6.51 en 55.1 entradas a lo largo de 16 juegos, 13 como abridor, aunque pasó tres veces más por la lista de lesionados. Una torcedura en el pie lo afectó en junio, una ampolla en su dedo derecho en julio y agosto, y molestias en la mano derecha lo dejaron fuera en septiembre.

Fue activado desde la lista de lesionados para el último juego de la temporada regular pasada en Anaheim y permitió una carrera, un jonrón de Mike Trout, con cuatro ponches en tres innings. Cerró el año con buenas sensaciones y listo para reafirmarse en 2026.