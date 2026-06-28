Langford inhabilitado por Rangers; Carter se reintegra

TORONTO._ Un día después de ser descartado de último minuto para la victoria del sábado por 7-4 sobre los Azulejos de Toronto, el jardinero de los Rangers, Wyatt Langford, pasó a la lista de lesionados de 10 días debido a un tirón en la corva izquierda. Texas activó al guardabosques Evan Carter desde la lista de lesionados como movimiento correspondiente.

“Fue literalmente justo antes del juego”, comentó el mánager de los texanos, Skip Schumaker, sobre la lesión de Langford. “Nuestro preparador físico vino y me lo dejó saber. Hablé con Wyatt, pero no quería arriesgarme”.

Langford regresó recientemente de otra estadía en la lista de inhabilitados en la que se perdió 39 encuentros del 22 de abril al 4 de junio debido a un tirón en el antebrazo derecho.

Desde que regresó de su anterior tiempo de inhabilitación, Langford bateaba .317 (de 82-26) con siete cuadrangulares en 20 partidos. Se había embasado en 10 juegos consecutivos y llevaba promedio de .390 en sus últimos 14 turnos para mejor su promedio de la temporada de .214 a .278 con OPS de .824, que es su mejor marca de la campaña.

Esta es la sexta ocasión en que Langford ingresa a la lista de lesionados en poco más de dos campañas en MLB. Lidió con un trío de tirones en el oblicuo en el 2025, además de una molestia en la corva durante su temporada de novato en el 2024.

Carter se perdió 14 encuentros debido a una dolencia en el oblicuo derecho que sufrió al realizar una atrapada de zambullida el 12 de junio en Boston. El jardinero se fue de 2-2 con un jonrón y un pasaporte negociado durante su asignación de rehabilitación de un encuentro con Doble-A Frisco.

Carter lleva promedio de .176 con seis jonrones y 21 impulsadas en 66 compromisos esta temporada, con de 10-10 en intentos de robo.

(Con información de MLB)