Lanzadores de Toronto pusieron récords de ponches

TORONTO._ Los Azulejos acaban de inaugurar su temporada número 50 ponchando a 50 jugadores de los Atléticos. No se puede comprar un marketing tan bueno como ése.

Con una barrida propinada a los Atléticos para empezar la campaña con marca de 3-0, los Azulejos ya han dado un paso claro y emocionante en una dirección diferente con su pitcheo, que acaba de establecer el nuevo récord de más ponches en los primeros tres juegos de una temporada de Grandes Ligas... jamás.

“Es genial, porque este juego es un juego tan histórico. Creo que [coach de pitcheo] Pete Walker tiene una cláusula en su contrato que podría haberse activado”, dijo el mánager de los Azulejos, John Schneider, riéndose. “Es divertido de ver. Es divertido ver todo el esfuerzo colectivo en términos de elaborar un plan, asegurarse de que sea el correcto y ejecutarlo. Este juego es lo mejor del mundo, así que ser parte de esto es genial”.

Además de tres actuaciones increíbles de los abridores, los ocho relevistas pusieron de su parte en esta serie. Fue un esfuerzo completo y dominante.

“Parece que hemos mejorado mucho y esperamos que algunas de las cosas en las que trabajamos durante la temporada baja empiecen a dar resultados”, dijo el cerrador de Toronto, Jeff Hoffman. “Que se muestre así en los primeros tres partidos es agradable.”

Los 50 ponches son la mayor cantidad para cualquier equipo en los primeros tres juegos de una campaña en la historia moderna de Grandes Ligas (desde 1900). Esto supera el antiguo récord de 46, establecido por los Rojos del 2020.

Hay dos puntos de vista en algunos de estos registros... los bateadores de los Atléticos ahora ostentan el récord de más ponches en los primeros tres encuentros para abrir una campaña.

Los tres abridores de Toronto en esta serie se combinaron para 32 ponches, un nuevo récord de la franquicia para la mayor cantidad de ponches de sus abridores en tres juegos, según el Elias Sports Bureau. Esto superó el antiguo récord de 29, establecido durante el mismo período en el 2023.