Lanzadores y receptores iniciaron la pretemporada

CIUDAD DE MÉXICO.- El de ayer fue el día del inicio oficial del spring training con el arribo de lanzadores, receptores y jugadores en rehabilitación. En una semana, cuando lleguen los bateadores, aquello será un hervidero en los complejos de Arizona y Florida.

Los juegos de exhibición empezarán tan pronto como el 20 del mes en curso y la temporada regular arrancará el 25 de marzo con el juego único entre los Yanquis de Nueva York y los Gigantes en San Francisco. Al día siguiente la acción incluirá a los 30 de la membresía.

La única salida de equipos de MLB en 2026 está agendada en México para el sábado 25 y domingo 26 de abril en el estadio Alfredo Harp Helú de los Diablos Rojos, donde los Diamondbacks de Arizona serán “home team” frente a los Padres de San Diego.

INCLUYAN al pítcher jalisciense, Gerardo Carrillo, en la lista de mexicanos en los entrenamientos de Grandes Ligas, como invitado fuera de róster de los Diamondbacks de Arizona, que lo firmaron y sacaron de circular en el otoño 2025 mientras rendía para los Charros de Jalisco (0-3, 2.19).

El derecho de 26 años es una historia de perseverancia en tres organizaciones desde 2017 (21-23, 10, 4.12), Dodgers de Los Ángeles, Nacionales de Washington y Rangers de Texas. Un trajinar afectado por lesiones y la pandemia que en ese 2020 les cortó su desarrollo y la permanencia a algunos más en la pelota estadounidense.

En 2025, el muchacho de Guadalajara se empleó a fondo en las filiales AA y AAA de los Rangers (2-3, 7, 3.88), ponchando a 56 en 48 innings y dos tercios, señal inequívoca de la fortaleza requerida a un relevista.

CUATRO legionarios extranjeros que estuvieron con los Jaguares de Nayarit en su temporada de estreno en la Liga Mexicana del Pacífico tienen invitación para el spring training. No se recuerda en tiempos modernos esa tesitura a tantos importados que rindieron en un solo equipo.

Ellos son los bateadores de doble nacionalidad, Aaron Zavala (Texas), Jacob Amaya (Diamondbacks) y Marcos Castañón (San Diego) y el colombiano Francisco Acuña, también convocado por los Padres.

Los cuatro, sin embargo, ya no estaban en el plantel que marcó la pauta en el circuito durante el rol regular cuando mordieron el polvo en los playoffs en cinco encuentros, contra los Algodoneros de Guasave, que entraron con el último boleto.

Suponemos entonces que eso fue solo una probadita de lo que se puede esperar de las conexiones en EU de quienes operan en la oficina del Coloso del Pacífico “Alejo Peralta”, Cuauhtémoc Rodríguez y Cuitlahuac Rodríguez, padre e hijo, respectivamente.

Los Rodríguez de Nuevo Laredo—el papá nació en Sonora, pero ha vivido siempre en Tamaulipas—aceptaron el reto de armar lo más pronto posible una escuadra contendiente y lo lograron.

Sólo les faltó el campeonato para una hazaña similar a la de los Tigres de México de 1955, que así se estrenó en la Liga Mexicana con el ingeniero Alejo Peralta moviendo los hilos.

UN día como hoy, en 2005: El controvertido libro de José Canseco, Juiced, se lanza en ciertos mercados en anticipación a su aparición en el noticiero televisivo 60 Minutes. El autoproclamado padrino de los esteroides alega que sus ex compañeros Mark McGwire, Juan González, Rafael Palmeiro e Iván Rodríguez, entre otros, consumieron sustancias ilegales para mejorar el rendimiento. El catcher puertorriqueño Rodríguez es el único de los mencionados entronizado en el Salón de la Fama de Cooperstown (2017).

Mañanitas para Matt Gage (33) y Gregory Soto (31). El 11 de febrero de 2011 murió el ex mánager Chuck Tanner (83), ganador de la Serie Mundial de 1979 con los Piratas de Pittsburgh.

-“No te tomes la vida demasiado en serio: Nunca saldrás vivo de ella”.- Eber Hubbard.

EN seguidillas.- La directiva de los Charros de Jalisco tuvo ayer un “tour de medios” por el antiguo México, Distrito Federal, diría el compositor Salvador Flores, presumiendo, cual debe, el bicampeonato en la LAMP y su primer título en la Serie del Caribe... No hace mucho, eso era impensable en territorio de la Liga Mexicana, pero los caminos se acortan entre las dos ligas y lo que falta... El gerente de los Piratas de Campeche, José Meléndez, estuvo en la Serie del Caribe con la encomienda de asegurar el regreso del shortstop, Connor Hollis, la revelación de los Charros en postemporada y clásico caribeño, pero habrá de esperar un tiempo para confirmarlo... Los bucaneros abrirán su campo de entrenamiento el 16 de marzo en el estadio Nelson Barrera Romellón, con la novedad del nuevo manager Lloyd McClendon.